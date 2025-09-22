Стало известно, какой срок назначили врачу из Гродно Сергею Ромашову

Стало известно, какой срок назначили врачу из Гродно Сергею Ромашову2
Его судили за «экстремистскую деятельность».
Гомельский областной суд приговорил 64-летнего врача ультразвуковой диагностики из Гродно Сергея Ромашова к трем с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщила инициатива dissidentBY.
О том, что Ромашова признали виновным по части 1 статьи 130 Уголовного кодекса (Возбуждение расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды) и статье 361−2 (Финансирование экстремистской деятельности) сообщалось ранее. Теперь же стал известен назначенный срок — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
Сергей Ромашов работал врачом УЗИ в городской поликлинике № 4 Гродно. Он увлекался шахматами и в 2022 году стал победителем областного турнира по шахматам среди медицинских работников.