Путь российской экономики на кладбище истории ускорился

  • Виталий Шапран
  • 22.09.2025, 12:19
  • 1,160
К чему все идет?

Детальный разбор ситуации вокруг «внеплановых ремонтов» российских НПЗ (читай — работы украинских БПЛА) обнаружил интересный тренд. Выяснилось, что из-за высоких ставок по кредитам большинство посредников (мелкие оптовые посредники и сети АЗС) в РФ весной снизили пополнение запасов топлива на сезон максимального потребления (лето-осень 2025 года). Экономия на оборотных запасах привела к обострению проблемы дефицита топлива в момент максимума его потребления.

Еще из интересного: 75-80% инвестиций в российский экономике последние 3 года происходили за счет собственных средств предприятий (фактически — за счет прибыли прошлых лет). Снижение сальдированной прибыли российских компаний сильно бьет по инвестиционному потенциалу на 2026 год, что в условиях изоляции должно ощущаться особенно больно.

Истерика группы Ростеха о том, что высокая учетная ставка мешает инвестициям (росту) в РФ, не более чем очередной эгоистический перл. Данные мониторинга указывают, что после нескольких этапов снижения ставки ЦБР, ставки по кредитам для частного бизнеса остались почти без изменений. Причина — начало трансформации процентного риска заемщиков в кредитный (банки имеют повышенные проблемы с обслуживанием кредитов из-за значительного роста стоимости этих кредитов в 24 году, в этих условиях они не спешат снижать ставки).

Поэтому рассматривать российский кредитный рынок как драйвер роста экономики в ближайшее время бессмысленно.

В Кузбассе скорость закрытия шахт ускорилась до 1 шахты в неделю. Местное правительство продолжает активно занимать средства на коммерческих условиях для обеспечения бюджетных выплат.

Виталий Шапран, Facebook

