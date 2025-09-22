Соболенко сохранила первую строчку мирового рейтинга WTA 22.09.2025, 12:23

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Это ее 49-я подряд неделя на вершине женского тенниса.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 22 сентября сохранила первую строчку мирового рейтинга WTA. Это ее 49-я подряд неделя на вершине женского тенниса. Таким образом спортсменка превзошла достижение румынки Симоны Халеп, которая удерживала лидерство 48 недель.

В обновленном списке четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» набрала 11 225 очков. Ее ближайшая соперница — полька Ига Cвентек, которая после победы на турнире в Сеуле сократила отставание на 500 очков, но по-прежнему уступает белоруске 2792 балла.

Среди других белорусок Александра Саснович занимает 130-ю позицию, Виктория Азаренко — 137-ю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com