Соболенко сохранила первую строчку мирового рейтинга WTA
- 22.09.2025, 12:23
Это ее 49-я подряд неделя на вершине женского тенниса.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко 22 сентября сохранила первую строчку мирового рейтинга WTA. Это ее 49-я подряд неделя на вершине женского тенниса. Таким образом спортсменка превзошла достижение румынки Симоны Халеп, которая удерживала лидерство 48 недель.
В обновленном списке четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» набрала 11 225 очков. Ее ближайшая соперница — полька Ига Cвентек, которая после победы на турнире в Сеуле сократила отставание на 500 очков, но по-прежнему уступает белоруске 2792 балла.
Среди других белорусок Александра Саснович занимает 130-ю позицию, Виктория Азаренко — 137-ю.