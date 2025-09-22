закрыть
22 сентября 2025, понедельник
Соболенко сохранила первую строчку мирового рейтинга WTA

  • 22.09.2025, 12:23
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Это ее 49-я подряд неделя на вершине женского тенниса.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко 22 сентября сохранила первую строчку мирового рейтинга WTA. Это ее 49-я подряд неделя на вершине женского тенниса. Таким образом спортсменка превзошла достижение румынки Симоны Халеп, которая удерживала лидерство 48 недель.

В обновленном списке четырехкратная чемпионка турниров «Большого шлема» набрала 11 225 очков. Ее ближайшая соперница — полька Ига Cвентек, которая после победы на турнире в Сеуле сократила отставание на 500 очков, но по-прежнему уступает белоруске 2792 балла.

Среди других белорусок Александра Саснович занимает 130-ю позицию, Виктория Азаренко — 137-ю.

