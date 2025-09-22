закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 13:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Газпром вышел из состава акционеров крупнейшей нефтяной компании Сербии

  • 22.09.2025, 12:36
Газпром вышел из состава акционеров крупнейшей нефтяной компании Сербии

Россия сокращает участие в сербской нефтяной индустрии после давления Вашингтона.

Об этом сообщается на сайте Белградской фондовой биржи. NIS, вторая по величине компания Сербии, находится под постоянной угрозой американских санкций из-за российских акционеров. Предыдущий президент США Джо Байден ввел санкции против NIS с отсрочкой для полного выхода Газпром нефти из состава акционеров.

NIS, вторая по величине компания Сербии, находится под постоянной угрозой американских санкций из-за российских акционеров. Предыдущий президент США Джо Байден ввел санкции против NIS с отсрочкой для полного выхода Газпром нефти из состава акционеров.

На момент введения санкций доля Газпром нефти составляла 50%, но 26 февраля она сообщила о ее сокращении до 44,85%. Одновременно Газпром увеличил свою долю с 6,15% до 11,30%.

Теперь долю Газпрома переоформили на акционерное общество Интеллидженс из Санкт-Петербурга, которое также входит в состав группы Газпром.

У Газпрома в прямой собственности осталась одна акция NIS, или 0,0000006% от общего капитала.

Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальные — у миноритарных акционеров.

NIS — единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, суммарно включая более 400 станций.

Ранее сообщалось, что Газпром нефть в 2008 году без тендера приобрела 51% акций сербской компании NIS за 400 млн евро. Сейчас это вторая по величине компания Сербии.

10 января 2025 года в последние дни администрации Джо Байдена США ввели санкции против российских энергетических компаний, в частности Сургутнефти, Газпром нефти и их дочерних компаний, чтобы уменьшить доходы России от продажи энергоносителей, которые используются режимом Владимира Путина для финансирования войны против Украины.

27 февраля 2025 года стало известно о том, что компания Газпром нефть передала Газпрому 5,15% акций сербской энергетической компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии).

Газпром нефти принадлежало 50% NIS, Газпрому — 6,15%. Теперь у Газпром нефти — 44,85% акций NIS, у Газпрома — 11,3%. Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальные — у миноритарных акционеров. Более 95% акций самой Газпром нефти принадлежит все тому же Газпрому.

Передача акций была связана с переговорами между представителями NIS и Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США.

27 февраля должны были вступить в силу санкции США против NIS — и именно вопрос их отсрочки обсуждался сторонами.

На момент введения санкций доля Газпром нефти составляла 50%, но 26 февраля она сообщила о ее сокращении до 44,85%. Одновременно Газпром увеличил свою долю с 6,15% до 11,30%.

Сербские власти владеют около 30% акций, остальные акции — в собственности мелких акционеров.

В июле 2025 года Министерство финансов США в пятый раз отложило применение санкций против компании Нафтна индустрија Србије (NIS).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин