Газпром вышел из состава акционеров крупнейшей нефтяной компании Сербии
- 22.09.2025, 12:36
Россия сокращает участие в сербской нефтяной индустрии после давления Вашингтона.
Об этом сообщается на сайте Белградской фондовой биржи. NIS, вторая по величине компания Сербии, находится под постоянной угрозой американских санкций из-за российских акционеров. Предыдущий президент США Джо Байден ввел санкции против NIS с отсрочкой для полного выхода Газпром нефти из состава акционеров.
На момент введения санкций доля Газпром нефти составляла 50%, но 26 февраля она сообщила о ее сокращении до 44,85%. Одновременно Газпром увеличил свою долю с 6,15% до 11,30%.
Теперь долю Газпрома переоформили на акционерное общество Интеллидженс из Санкт-Петербурга, которое также входит в состав группы Газпром.
У Газпрома в прямой собственности осталась одна акция NIS, или 0,0000006% от общего капитала.
Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальные — у миноритарных акционеров.
NIS — единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, суммарно включая более 400 станций.
10 января 2025 года в последние дни администрации Джо Байдена США ввели санкции против российских энергетических компаний, в частности Сургутнефти, Газпром нефти и их дочерних компаний, чтобы уменьшить доходы России от продажи энергоносителей, которые используются режимом Владимира Путина для финансирования войны против Украины.
В июле 2025 года Министерство финансов США в пятый раз отложило применение санкций против компании Нафтна индустрија Србије (NIS).