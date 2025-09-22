Газпром вышел из состава акционеров крупнейшей нефтяной компании Сербии 22.09.2025, 12:36

Россия сокращает участие в сербской нефтяной индустрии после давления Вашингтона.

Об этом сообщается на сайте Белградской фондовой биржи. NIS, вторая по величине компания Сербии, находится под постоянной угрозой американских санкций из-за российских акционеров. Предыдущий президент США Джо Байден ввел санкции против NIS с отсрочкой для полного выхода Газпром нефти из состава акционеров.

На момент введения санкций доля Газпром нефти составляла 50%, но 26 февраля она сообщила о ее сокращении до 44,85%. Одновременно Газпром увеличил свою долю с 6,15% до 11,30%.

Теперь долю Газпрома переоформили на акционерное общество Интеллидженс из Санкт-Петербурга, которое также входит в состав группы Газпром.

У Газпрома в прямой собственности осталась одна акция NIS, или 0,0000006% от общего капитала.

Еще 29,87% акций NIS находится в собственности Сербии, остальные — у миноритарных акционеров.

NIS — единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, суммарно включая более 400 станций.

Ранее сообщалось, что Газпром нефть в 2008 году без тендера приобрела 51% акций сербской компании NIS за 400 млн евро. Сейчас это вторая по величине компания Сербии.

10 января 2025 года в последние дни администрации Джо Байдена США ввели санкции против российских энергетических компаний, в частности Сургутнефти, Газпром нефти и их дочерних компаний, чтобы уменьшить доходы России от продажи энергоносителей, которые используются режимом Владимира Путина для финансирования войны против Украины.

27 февраля 2025 года стало известно о том, что компания Газпром нефть передала Газпрому 5,15% акций сербской энергетической компании NIS (Нефтяная индустрия Сербии).

Передача акций была связана с переговорами между представителями NIS и Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США.

Передача акций была связана с переговорами между представителями NIS и Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США.

27 февраля должны были вступить в силу санкции США против NIS — и именно вопрос их отсрочки обсуждался сторонами.

Сербские власти владеют около 30% акций, остальные акции — в собственности мелких акционеров.

В июле 2025 года Министерство финансов США в пятый раз отложило применение санкций против компании Нафтна индустрија Србије (NIS).

