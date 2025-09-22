Как вилка покорила Европу: от Византии до наших столов 22.09.2025, 12:41

Первые вилки нашли в Древнем Египте и Китае.

Сегодня вилка воспринимается как неотъемлемая часть сервировки. Но ещё несколько веков назад этот прибор вызывал возмущение и даже осуждение, пишет The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Первые вилки находили в Древнем Египте и Китае, но они служили для приготовления пищи. На столе ими почти не пользовались. Византийская знать в X веке стала активно применять вилку во время трапез, что поражало гостей из Европы.

В 1004 году византийская принцесса Мария Аргиропулина, выйдя замуж за сына венецианского дожа, вызвала скандал, отказавшись есть руками и пользуясь золотой вилкой. Теолог Пётр Дамиан осудил её «тщеславие», а её раннюю смерть объяснял «божественным наказанием».

К XIV веку вилка закрепилась в Италии, чему способствовало распространение пасты. Постепенно она стала символом утончённых манер. В XVI веке именно через женщин-аристократок вилка проникла дальше в Европу.

Так, итальянка Бона Сфорца, ставшая королевой Польши и великой княгиней Литвы, ввела в придворный быт новые кулинарные привычки и вилку. А Екатерина Медичи, выйдя замуж за будущего французского короля Генриха II, привезла во Францию изысканную итальянскую кухню, столовое серебро и этот скандальный прибор.

В Англии же в XVII веке вилка считалась признаком чванства. Лишь к XVIII столетию она стала символом чистоты и хороших манер. В Германии появились специализированные вилки — для рыбы, хлеба, солений.

С XIX века массовое производство сделало прибор доступным для всех. Теперь вопрос был не «нужна ли вилка», а «как правильно её держать».

Путь длиной в тысячу лет превратил вилку из предмета насмешек в обязательный элемент любого стола.

