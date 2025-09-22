Макрон поспорил с Трампом о зависимости ЕС от российских нефти и газа 22.09.2025, 12:50

Эмманюэль Макрон

Фото: Getty Images

Президент Франции заявил, что призыв Трампа — это второстепенная проблема.

Объем импорта энергоносителей из России в страны ЕС «весьма незначителен», и эти поставки являются «второстепенной проблемой». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу CBS.

Так он прокомментировал призыв американского коллеги Дональда Трампа к странам Европы «сократить зависимость от нефти и газа из России».

«Это не ключевой фактор сегодня, так как мы ранее сократили потребление российской нефти и газа на 80%», — считает президент Франции.

Макрон подчеркнул, что Еврокомиссия уже проделала большую работу, чтобы «исправить» ситуацию. Франция, по его словам, пострадала меньше, поскольку была сильно зависима от российских энергоносителей.

Основными покупателями российской нефти в ЕС являются Венгрия и Словакия. Газ из России продолжают импортировать Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Нидерланды, Португалия, Словакия и Франция. Последняя как крупнейший в ЕС покупатель газа планирует заменить российские поставки топлива катарской продукцией.

Евросоюз в целом сократил закупки российской нефти на треть в июле по сравнению с предыдущим месяцем.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com