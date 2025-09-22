закрыть
В Беларуси лучшему игроку футбольного матча вручили в подарок ведро клюквы

  • 22.09.2025, 12:55
В Беларуси лучшему игроку футбольного матча вручили в подарок ведро клюквы

Случай произошел в третьем дивизионе страны.

Лучший игрок матча 3‑го тура второй лиги футбольного чемпионата (третий дивизион) в составе «Миор» Дмитрий Вашкель получил в качестве приза ведро клюквы.

Полузащитник отыграл весь поединок с дублирующим составом «Торпедо-БелАЗ», а его команда уступила со счетом 1:5, пишет «Белорусский футбол».

«Миоры» в своей группе занимают предпоследнее место.

Ведро ягод подарили, ведь Миорский район — край клюквы.

А вот футболисту «Торпедо-БЕЛАЗ» подарили упаковку шампиньонов, они созвучны слову «чемпионы», а жодинский дубль лидирует в своей подгруппе и претендует на выход в Первую лигу.

