В Беларуси лучшему игроку футбольного матча вручили в подарок ведро клюквы 22.09.2025, 12:55

Случай произошел в третьем дивизионе страны.

Лучший игрок матча 3‑го тура второй лиги футбольного чемпионата (третий дивизион) в составе «Миор» Дмитрий Вашкель получил в качестве приза ведро клюквы.

Полузащитник отыграл весь поединок с дублирующим составом «Торпедо-БелАЗ», а его команда уступила со счетом 1:5, пишет «Белорусский футбол».

«Миоры» в своей группе занимают предпоследнее место.

Ведро ягод подарили, ведь Миорский район — край клюквы.

А вот футболисту «Торпедо-БЕЛАЗ» подарили упаковку шампиньонов, они созвучны слову «чемпионы», а жодинский дубль лидирует в своей подгруппе и претендует на выход в Первую лигу.

