В Беларусь пришел новый штамм коронавируса

В Беларусь пришел новый штамм коронавируса10
- 22.09.2025, 13:06
- 7,802
Какие симптомы у Стратуса.
Новый подвариант омикрона активно занимает свою нишу в Беларуси, но не вызывает тяжелого протекания болезни, пишет Onlíner. Информацию об этом подтвердила главный санитарный врач Беларуси Светлана Нечай.
Стратус — гибрид двух вариантов омикрона. Впервые его обнаружили в начале года в Юго-Восточной Азии, а в июне заражения зафиксировали в 38 странах мира. Теперь вирус добрался и до Беларуси. Как объясняют специалисты, «стратус» отличается высокой заразностью, быстро распространяется по всему миру, однако не вызывает тяжелое течение заболевания в сравнении с прошлыми вариантами.
Симптомы Stratus, судя по всему, похожи на проявления других вариантов омикрона. К ним можно отнести:
Боль в горле.
Кашель.
Насморк или заложенный нос.
Озноб, лихорадка.
Одышка.
Потеря вкуса или обоняния.
Усталость.
Головная боль.
Тошнота, рвота и диарея.
А что по поводу других вирусов?
«Заболеваемость ОРВИ в сентябре — на уровне средних показателей за последние два года. В этом месяце традиционно отмечается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Нынешний сентябрь не является исключением. Причин для этого достаточно много — и формирование новых коллективов в детских дошкольных учреждениях, школах, высших и средних учебных заведениях. Сограждане возвращаются из отпусков из ближнего и дальнего зарубежья. Проведения каких-либо ограничительных мероприятий, в том числе в детских организованных коллективах, не требуется. В аптечной сети и в учреждениях здравоохранения есть все необходимое для оказания медицинской помощи как в амбулаторных, так и в стационарных условиях», — рассказала Светлана Нечай.