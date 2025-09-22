Европа выходит на тайваньский рынок оружия 22.09.2025, 13:22

1,386

Мир изменился после Украины.

На крупнейшей оборонной выставке Тайваня Европа усилила свое присутствие, демонстрируя готовность помогать острову в условиях растущей агрессии со стороны Китая. Традиционно Тайвань закупал оружие у США, опасаясь реакции Пекина, однако ситуация начала меняться после вторжения России в Украину, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку посетил чешский павильон, где его приветствовал председатель комитета Сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности Павел Фишер. «Сегодня у Тайваня много партнеров для сотрудничества», — отметил он, подчеркивая сложность международной позиции острова.

Впервые на выставке участвовал Немецкий торговый офис в Тайбэе, демонстрируя достижения Германии в аэрокосмической и оборонной индустрии. Airbus представил тактический дрон Flexrotor с вертикальным взлетом и посадкой, способный проводить разведку до 14 часов.

Европейские лидеры становятся менее осторожными. Министр иностранных дел Тайваня Лин Чя-лун посетил Прагу, Рим и Вену. Ранее Европа избегала крупных поставок вооружений острову — Нидерланды и Франция прекратили их после бурной реакции Китая в 1980–1990-х годах.

Сейчас британские компании помогают Тайваню строить первые отечественные подводные лодки. По словам представителя тайваньского производителя дронов, «опасения снизились, мир изменился после Украины».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com