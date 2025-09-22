закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 14:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Европа выходит на тайваньский рынок оружия

  • 22.09.2025, 13:22
  • 1,386
Европа выходит на тайваньский рынок оружия

Мир изменился после Украины.

На крупнейшей оборонной выставке Тайваня Европа усилила свое присутствие, демонстрируя готовность помогать острову в условиях растущей агрессии со стороны Китая. Традиционно Тайвань закупал оружие у США, опасаясь реакции Пекина, однако ситуация начала меняться после вторжения России в Украину, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку посетил чешский павильон, где его приветствовал председатель комитета Сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности Павел Фишер. «Сегодня у Тайваня много партнеров для сотрудничества», — отметил он, подчеркивая сложность международной позиции острова.

Впервые на выставке участвовал Немецкий торговый офис в Тайбэе, демонстрируя достижения Германии в аэрокосмической и оборонной индустрии. Airbus представил тактический дрон Flexrotor с вертикальным взлетом и посадкой, способный проводить разведку до 14 часов.

Европейские лидеры становятся менее осторожными. Министр иностранных дел Тайваня Лин Чя-лун посетил Прагу, Рим и Вену. Ранее Европа избегала крупных поставок вооружений острову — Нидерланды и Франция прекратили их после бурной реакции Китая в 1980–1990-х годах.

Сейчас британские компании помогают Тайваню строить первые отечественные подводные лодки. По словам представителя тайваньского производителя дронов, «опасения снизились, мир изменился после Украины».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин