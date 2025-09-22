Европа выходит на тайваньский рынок оружия
Мир изменился после Украины.
На крупнейшей оборонной выставке Тайваня Европа усилила свое присутствие, демонстрируя готовность помогать острову в условиях растущей агрессии со стороны Китая. Традиционно Тайвань закупал оружие у США, опасаясь реакции Пекина, однако ситуация начала меняться после вторжения России в Украину, пишет Reuters (перевод — сайт Charter97.org).
Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку посетил чешский павильон, где его приветствовал председатель комитета Сената Чехии по иностранным делам, обороне и безопасности Павел Фишер. «Сегодня у Тайваня много партнеров для сотрудничества», — отметил он, подчеркивая сложность международной позиции острова.
Впервые на выставке участвовал Немецкий торговый офис в Тайбэе, демонстрируя достижения Германии в аэрокосмической и оборонной индустрии. Airbus представил тактический дрон Flexrotor с вертикальным взлетом и посадкой, способный проводить разведку до 14 часов.
Европейские лидеры становятся менее осторожными. Министр иностранных дел Тайваня Лин Чя-лун посетил Прагу, Рим и Вену. Ранее Европа избегала крупных поставок вооружений острову — Нидерланды и Франция прекратили их после бурной реакции Китая в 1980–1990-х годах.
Сейчас британские компании помогают Тайваню строить первые отечественные подводные лодки. По словам представителя тайваньского производителя дронов, «опасения снизились, мир изменился после Украины».