В Минске построят две новые дороги 1 22.09.2025, 13:29

2,072

Они станут дублерами Партизанского проспекта.

Об этом рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, пишут «Минск-новости».

«Чтобы убрать пробки на Партизанском проспекте, ближе к выезду из города намечено в ближайшие несколько лет спроектировать северный и южный дублеры проспекта, которые пройдут на продолжении ул. Байкальской и Свислочской, с выходом за МКАД, а также приступить к их строительству», — рассказал Виктор Гутько.

Также планируется создание развязок над железной дорогой и рекой Свислочью, чтобы обеспечить пока отсутствующие связи разных районов города по кратчайшим путям.

