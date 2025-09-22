В Минске построят две новые дороги

В Минске построят две новые дороги1
- 22.09.2025, 13:29
Они станут дублерами Партизанского проспекта.
Об этом рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, пишут «Минск-новости».
«Чтобы убрать пробки на Партизанском проспекте, ближе к выезду из города намечено в ближайшие несколько лет спроектировать северный и южный дублеры проспекта, которые пройдут на продолжении ул. Байкальской и Свислочской, с выходом за МКАД, а также приступить к их строительству», — рассказал Виктор Гутько.
Также планируется создание развязок над железной дорогой и рекой Свислочью, чтобы обеспечить пока отсутствующие связи разных районов города по кратчайшим путям.