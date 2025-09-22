Симоньян: Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака 15 22.09.2025, 13:41

2,506

Семью российских пропагандистов постигло горе.

Известная российская пропагандистка Маргарита Симоньян рассказала, что проходит лечение от рака.

«Написала бы с удовольствием, что у меня все хорошо, но стараюсь никогда не врать. Тигран по-прежнему в коме, а я прохожу лечение от рака. Что уж тут хорошего? Скоро увидите меня в париках. Будем вместе выбирать, какой больше подходит», — написала главред пропагандистского телеканала RT в своих соцсетях.

Ранее Симоньян сообщала, у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь. Он говорила, что ей предстоит операция, указав рукой на левую сторону груди, и дала понять, что речь идет о мастэктомии (удаление молочных желез). В ночь на 9 сентября Симоньян сообщила, что перенесла операцию.

Кеосаян и Симоньян неоднократно угрожали Украине захватом Киева.

«В горячей войне Украину победим за 2 дня. Че ее побеждать там, Господи? Ну, Украина, ну…» — не сомневалась Маргарита Симоньян.

«Я передаю всем привет, украинским товарищам, врагам, недругам. Мы обязательно будем в Киеве, рано или поздно. Скорее, кстати, рано, не хочу вас расстраивать», - говорил пропагандист Кеосаян.

«У «вагнеровцев» очень хорошо решен этот вопрос. Если кто-то наводил на наши войска их снаряды, пойман, с ним происходит несчастный, при чем публичный случай. Вы скажете это жестоко... Да. Война, я вам должен доложить, это жестокая и бесчеловечная штука», - заявлял Кеосаян.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com