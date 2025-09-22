Большинство американцев считает ООН неэффективной 6 22.09.2025, 13:54

Опрос.

Согласно новому опросу Gallup, американцы в основном считают, что Организация Объединенных Наций играет необходимую роль в мире, но они по-прежнему критически относятся к эффективности этой организации.

Опрос, опубликованный в преддверии 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится на этой неделе, показал, что хотя 60% американцев считают ООН необходимой организацией (что является незначительным снижением по сравнению с предыдущими опросами, проведенными в течение последнего десятилетия), 63% считают, что ООН неэффективно решает глобальные проблемы.

В прошлом поддержка Организации Объединенных Наций была выше: в опросе 1997 года 85% американцев заявили, что эта глобальная организация играет необходимую роль в мире.

В то же время большинство американцев поддерживает финансирование США для ООН: 35% опрошенных считают нужным сохранить текущий уровень финансирования, а 25% хотят его увеличить. 37% выступают за уменьшение финансирования.

Большинство — 79% — считает, что США следует оставаться членом ООН. В то же время 17% считают, что США должны отказаться от членства, что соответствует рекордному показателю 1996 года по исследованиям Gallup, которые проводятся десятилетиями.

По партийным предпочтениям республиканцы традиционно чаще считают ООН ненужной, тогда как демократы, как правило, воспринимают ее более положительно.

59% респондентов-республиканцев считают, что ООН не играет необходимой роли, по сравнению с лишь 19% демократов.

Хотя большинство демократов, независимых избирателей и республиканцев считает, что США следует оставаться членом международной организации, республиканцы значительно чаще поддерживают отказ от членства. Лишь 4% демократов высказали такое мнение, тогда как среди независимых — 17%, а среди республиканцев — 36%.

Во второй администрации президент Дональд Трамп в целом призвал США — которые финансируют 22% регулярного бюджета ООН и является ее крупнейшим донором — отойти от международных организаций и сократил международную внешнюю помощь.

В феврале Трамп вывел США из Совета ООН по правам человека, а в июле вышел из «прогрессивной» Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Опрос проводился методом телефонных интервью с 1 по 20 августа среди случайной выборки из 1094 взрослых американцев. Погрешность составляет плюс-минус 4 процентных пункта.

