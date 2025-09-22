закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Coca-Cola назвала вкусы, которые белорусы предложили добавить в линейку напитков

1
  • 22.09.2025, 14:07
Coca-Cola назвала вкусы, которые белорусы предложили добавить в линейку напитков

Видео компании собрало десятки тысяч просмотров и сотни комментариев с предложениями.

Пятерку самых популярных вкусов, которые белорусы чаще всего предлагали добавить в линейку напитков Coca-Cola, перечислила у себя в TikTok пресс-служба компании. В комментариях к ролику, который собрал более 100 тысяч просмотров, пользователи расширили список пожеланий, пишет «Зеркало».

Как отметили в пресс-службе компании, в топ-5 вкусов, которые настойчивей всего просили выпустить белорусы вошли: «Вишня», «Кислый лимон», «Черника», «Грейпфрут», «Яблоко».

Ролик собрал более 130 тысяч просмотров, и свыше 400 комментариев. Многие поддержали идею возобновления выпуска в Беларуси колы со вкусом вишни. Другие «голосовали» за кислый лимон или чернику, но без сахара. Третьим понравилась идея с яблоком и грейпфрутом.

«Я думаю лимон кислый имба будет. Типа ты сначала пьешь колу — и потом такой вкус лимона и кислинка», — написал один из пользователей.

Часть подписчиков вспомнили о коле со вкусом ванили:

«Почему убрали ваниль. Я на нее молилась», — потребовала пользовательница.

Были озвучены и другие пожелания, которые никак со вкусами не связаны.

«Верните колу в стекле», — написал один из зрителей.

Напомним, американская корпорация The Coca-Cola Company решила остаться на белорусском рынке, а из РФ ушла весной 2022 года.

Coca-Cola назвала вкусы, которые беларусы предложили добавить в линейку напитков

«Почему убрали ваниль. Я на нее молилась».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин