Coca-Cola назвала вкусы, которые белорусы предложили добавить в линейку напитков

Coca-Cola назвала вкусы, которые белорусы предложили добавить в линейку напитков1
- 22.09.2025, 14:07
Видео компании собрало десятки тысяч просмотров и сотни комментариев с предложениями.
Пятерку самых популярных вкусов, которые белорусы чаще всего предлагали добавить в линейку напитков Coca-Cola, перечислила у себя в TikTok пресс-служба компании. В комментариях к ролику, который собрал более 100 тысяч просмотров, пользователи расширили список пожеланий, пишет «Зеркало».
Как отметили в пресс-службе компании, в топ-5 вкусов, которые настойчивей всего просили выпустить белорусы вошли: «Вишня», «Кислый лимон», «Черника», «Грейпфрут», «Яблоко».
Ролик собрал более 130 тысяч просмотров, и свыше 400 комментариев. Многие поддержали идею возобновления выпуска в Беларуси колы со вкусом вишни. Другие «голосовали» за кислый лимон или чернику, но без сахара. Третьим понравилась идея с яблоком и грейпфрутом.
«Я думаю лимон кислый имба будет. Типа ты сначала пьешь колу — и потом такой вкус лимона и кислинка», — написал один из пользователей.
Часть подписчиков вспомнили о коле со вкусом ванили:
«Почему убрали ваниль. Я на нее молилась», — потребовала пользовательница.
Были озвучены и другие пожелания, которые никак со вкусами не связаны.
«Верните колу в стекле», — написал один из зрителей.
Напомним, американская корпорация The Coca-Cola Company решила остаться на белорусском рынке, а из РФ ушла весной 2022 года.
Coca-Cola назвала вкусы, которые беларусы предложили добавить в линейку напитков
«Почему убрали ваниль. Я на нее молилась».