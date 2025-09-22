Coca-Cola назвала вкусы, которые белорусы предложили добавить в линейку напитков 1 22.09.2025, 14:07

Видео компании собрало десятки тысяч просмотров и сотни комментариев с предложениями.

Пятерку самых популярных вкусов, которые белорусы чаще всего предлагали добавить в линейку напитков Coca-Cola, перечислила у себя в TikTok пресс-служба компании. В комментариях к ролику, который собрал более 100 тысяч просмотров, пользователи расширили список пожеланий, пишет «Зеркало».

Как отметили в пресс-службе компании, в топ-5 вкусов, которые настойчивей всего просили выпустить белорусы вошли: «Вишня», «Кислый лимон», «Черника», «Грейпфрут», «Яблоко».

Ролик собрал более 130 тысяч просмотров, и свыше 400 комментариев. Многие поддержали идею возобновления выпуска в Беларуси колы со вкусом вишни. Другие «голосовали» за кислый лимон или чернику, но без сахара. Третьим понравилась идея с яблоком и грейпфрутом.

«Я думаю лимон кислый имба будет. Типа ты сначала пьешь колу — и потом такой вкус лимона и кислинка», — написал один из пользователей.

Часть подписчиков вспомнили о коле со вкусом ванили:

«Почему убрали ваниль. Я на нее молилась», — потребовала пользовательница.

Были озвучены и другие пожелания, которые никак со вкусами не связаны.

«Верните колу в стекле», — написал один из зрителей.

Напомним, американская корпорация The Coca-Cola Company решила остаться на белорусском рынке, а из РФ ушла весной 2022 года.

Coca-Cola назвала вкусы, которые беларусы предложили добавить в линейку напитков

«Почему убрали ваниль. Я на нее молилась».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com