закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Foreign Affairs: Общее дело против России открыло путь к миру на Южном Кавказе

  • 22.09.2025, 14:10
Foreign Affairs: Общее дело против России открыло путь к миру на Южном Кавказе

Армения и Азербайджан стремятся освободиться от влияния Москвы.

8 августа в Белом доме президенты Армении и Азербайджана подписали предварительное соглашение о мире при поддержке США. На фоне десятилетий конфликтов и двух войн в Нагорном Карабахе это событие стало неожиданным шагом к стабилизации региона, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Стороны согласились избегать дальнейших вооруженных столкновений и инициировали план из 17 пунктов по нормализации дипломатических отношений. Ключевым элементом стало открытие транспортного коридора через армянскую территорию для соединения Азербайджана с его анклавом Нахичевань. Контроль над маршрутом остается за Арменией, а использование обеспечит беспрепятственный доступ для Азербайджана.

Сейчас обе страны стремятся освободиться от влияния Москвы, которая традиционно была гарантом безопасности, но теряет авторитет из-за войны в Украине и ряда инцидентов, включая сбитый пассажирский самолет Азербайджана и вмешательство в политику Армении. Этот фактор создал уникальную возможность для США выступить посредником.

Несмотря на важность соглашения, оно остается хрупким. Не урегулированы права на возвращение беженцев и ответственность за военные преступления. Также требуется согласование деталей коридора и обеспечение безопасности движения.

Успех соглашения зависит от активного участия США и ЕС в финансировании и строительстве инфраструктуры, обеспечении дипломатической поддержки и координации с Турцией. Если проект удастся, Южный Кавказ сможет выйти из многолетнего цикла конфликтов, установив новый баланс региональной безопасности.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин