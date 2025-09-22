Foreign Affairs: Общее дело против России открыло путь к миру на Южном Кавказе 22.09.2025, 14:10

Армения и Азербайджан стремятся освободиться от влияния Москвы.

8 августа в Белом доме президенты Армении и Азербайджана подписали предварительное соглашение о мире при поддержке США. На фоне десятилетий конфликтов и двух войн в Нагорном Карабахе это событие стало неожиданным шагом к стабилизации региона, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Стороны согласились избегать дальнейших вооруженных столкновений и инициировали план из 17 пунктов по нормализации дипломатических отношений. Ключевым элементом стало открытие транспортного коридора через армянскую территорию для соединения Азербайджана с его анклавом Нахичевань. Контроль над маршрутом остается за Арменией, а использование обеспечит беспрепятственный доступ для Азербайджана.

Сейчас обе страны стремятся освободиться от влияния Москвы, которая традиционно была гарантом безопасности, но теряет авторитет из-за войны в Украине и ряда инцидентов, включая сбитый пассажирский самолет Азербайджана и вмешательство в политику Армении. Этот фактор создал уникальную возможность для США выступить посредником.

Несмотря на важность соглашения, оно остается хрупким. Не урегулированы права на возвращение беженцев и ответственность за военные преступления. Также требуется согласование деталей коридора и обеспечение безопасности движения.

Успех соглашения зависит от активного участия США и ЕС в финансировании и строительстве инфраструктуры, обеспечении дипломатической поддержки и координации с Турцией. Если проект удастся, Южный Кавказ сможет выйти из многолетнего цикла конфликтов, установив новый баланс региональной безопасности.

