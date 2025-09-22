Синоптики на ближайшие дни объявили в Беларуси заморозки 22.09.2025, 14:16

С 23 сентября начнется похолодание.

К территории Беларуси приближаются реальные холода. Увидеть иней на дорогах можно будет в течение пары дней, сообщают синоптики.

По данным сервиса Pogoda.by, уже с 23 сентября начнется похолодание. Ожидаются облачность и дожди на большей части территории страны. Ветер будет южный с переходом на северо-западный, он умеренный, местами порывистый.

Ночью прогнозируется от +8 до +15°С, а днем – +18...+24°С. Атмосферное давление будет расти.

В среду Беларусь окажется на холодной юго-восточной периферии скандинавского антициклона. Дожди никуда не уйдут, к ним добавится туман.

Ветер северо-западный, умеренный, днем – местами порывистый. В ночное время столбик термометра будет колебаться в районе +2…+10°С. Днем – от +10 до +16°С.

Уже в четверг, 25 сентября, в страну придет холодный антициклон с Балтийского моря. Осадков не будет, однако уже ночью температура достигнет 0°С, а в некоторых местах – и -3°С. Днем же воздух прогреется в районе +10… +16°С.

Наиболее интригующий и пока что наименее точный прогноз синоптики дают на самый конец месяца. По их данным, 30 сентября на территорию нашей страны может прорваться настоящая арктическая воздушная масса.

«В тылу циклона по северу Беларуси возможен мокрый снег. Однако это еще через 15 дней и надо помнить, что на такой срок прогнозируется очень неточно», – подчеркнули специалисты.

Получается, белорусы на этой неделе еще успеют насладиться неожиданным потеплением, но уже к следующим выходным нужно готовить соответствующую одежду.

