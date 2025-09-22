В Воложине «ясновидящая» обманула белоруску, сыграв на болезни ребенка 22.09.2025, 14:27

Выманила вещи, деньги и золото.

Жительница Воложина стала жертвой мнимой ясновидящей. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Минской области

Так, на АЗС в деревне Горань Минского района 10 сентября зашла женщина, которая после покупки продуктов, убедила продавца заправки в том, что она ясновидящая. Незнакомка проговорила: «Про ребенка хочу тебе сказать, болит бок у него», и работница прислушалась, так как старшая дочка у нее, действительно, часто болела.

Женщины обменялись контактами, и «колдунья» уже вечером приехала в Воложин домой к обеспокоенной матери. Ясновидящая зажгла свечу, читала «специальные» молитвы, обходя все комнаты дома по очереди. Так она будто бы выяснила, что на девочке лежит якобы проклятье, чтобы снять которое нужен «магический» ритуал.

Злоумышленница потребовала собрать все золото, что есть в доме для «таинства очищения». Еще для заклинания она попросила яйца, воду, салфетку, блюдце и даже электробритву мужа белоруски. Что-то она использовала в ритуале, а с ценными вещами, а также 100 белорусскими рублями и 50 евро с 5 рублями «для церкви», ушла, пообещав все вернуть через двое суток.

Через два дня жительница Воложина снова позвонила «знахарке», но так сказала, что обряд не окончен и нужно заплатить еще 1000 рублей. Тут женщина поняла, что связалась с мошенницей и позвонила в милицию.

Правоохранители установили, что «ясновидящей» оказалась рецидивистка с богатым криминальным прошлым, которая только недавно вышла из тюрьмы, где отбывала срок за мошенничество в особо крупном размере.

В отношении задержанной вновь возбудили уголовное дело о мошенничестве (ч.3 ст.209 Уголовного кодекса Беларуси). Идет следствие. Все похищенное имущество удалось вернуть владелице.

