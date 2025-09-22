закрыть
Глава МИД Литвы: Украина уже де-факто интегрируется в НАТО

2
  • 22.09.2025, 14:35
Глава МИД Литвы: Украина уже де-факто интегрируется в НАТО
Кястутис Будрис

Есть предпосылки для ее быстрого принятия, когда настанут условия.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что вопрос о членстве Украины в НАТО вовсе не снят с повестки дня, а на практике уже можно говорить о де-факто плавной интеграции Украины в Альянс.

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

Министр согласился с оценкой, что Украина уже в определенной степени является гарантом безопасности для восточного фланга ЕС и НАТО благодаря полученному за годы войны опыту, навыкам и технологиям.

«Угрозы очень четкие, особенно после того, что произошло неделю назад в Польше, Румынии, ранее и в Литве, когда к нам залетали российские дроны. Следовательно, нам нужна эффективная и адекватная противовоздушная оборона для противодействия беспилотникам и другим угрозам. И мы знаем, где взять все знания – в Украине. Это интегрирует нас не только на уровне оборонной промышленности, но и политически, и на уровне государственных политик», – отметил министр.

Будріс считает, что, несмотря на «затихание» публичных заявлений о будущем Украины в НАТО, процесс продолжается в другой форме.

«То, что мы наблюдаем сейчас, – это процесс «снизу вверх», и это что-то новое. До сих пор дискуссии об Украине в НАТО велись «сверху вниз», то есть на политическом уровне, и Литва оказывала вам в них сильную поддержку... Но политические дискуссии – это один подход, а теперь у нас есть и другой: когда мы де-факто интегрируемся, де-факто сотрудничаем. И тогда мы однажды решим, что договоренности о безопасности стали де-факто реальностью», – пояснил министр.

Он подчеркнул, что не считает вопрос о членстве Украины снятым с повестки дня.

«На саммите НАТО была согласована формулировка о вступлении Украины «»когда позволят условия». Это означает, что когда мы достигнем единогласия – то это произойдет очень быстро, как это случилось с недавним вступлением в НАТО Швеции и Финляндии. Но мы не должны терять время и уже сейчас де-факто интегрироваться все больше», – отметил Кястутис Будрис.

«НАТО – это прежде всего 5-я статья. А «»пята статья«» означает, что я беру перед вами обязательство умереть за вашу безопасность, потому что это также моя безопасность. То есть это настолько личное, «интимное». Это самые близкие, самые интимные отношения, которые только могут быть. И да, мы точно достигнем этого», – добавил он.

