Белорусские биатлонисты не смогут пройти олимпийский отбор

Белорусские биатлонисты не смогут пройти олимпийский отбор3
- 22.09.2025, 14:38
IBU отказался пересматривать свое решение о недопуске.
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что не будет пересматривать свое решение о недопуске белорусских и российских спортсменов на квалификацию к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
19 сентября Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что атлеты из Беларуси и России смогут участвовать в Олимпиаде под нейтральным статусом, если выполнят ряд условий: не связаны с военными структурами, не выступают в командных дисциплинах и прошли антидопинговый контроль.
Согласно регламенту, в квалификационной системе IBU не предусмотрено участие нейтральных спортсменов. При этом белорусы и россияне теоретически могут рассчитывать на wild card – но только в случае восстановления членства национальных федераций в IBU.