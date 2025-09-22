закрыть
В Беларуси нарастает цветочный дефицит

  • 22.09.2025, 14:54
  • 1,122
В Беларуси нарастает цветочный дефицит

Из-за закрытия польско-белоруской границы.

Из-за закрытия польско-белорусской границы уже серьезно пострадал цветочный бизнес в Беларуси. А так как часть цветов через нее шла в Россию – то проблемы начинаются и там.

Российский цветочный рынок может столкнуться с перебоями в поставках срезанных цветов из-за закрытия погранпереходов между Польшей и Беларусью, так как часть продукции из нее шла в Россию, рассказали РБК в маркетплейсе Flowwow.

«Сейчас грузы перенаправляются через Литву, но на границе образовались большие очереди, что удлиняет сроки доставки и повышает стоимость перевозки», — рассказали в компании.

Пока ситуация серьезно отразилась на белорусских селлерах, поскольку в стране скоро ожидается рост спроса на цветы из-за Дня учителя и Дня матери в октябре. Но задержки на границах способны повлиять на сроки и стоимость доставки букетов и для российских покупателей. Flowwow отмечает, что уточняет у селлеров, какие объемы поставок из Беларуси идут в Россию.

