22 сентября 2025, понедельник, 16:06
«Вся страна, у кого есть деньги, покупает»

Эксперт о ситуации на рынке жилья в Беларуси.

Рынок жилья в Минске в августе показал максимальную активность с начала года: зарегистрировано почти полторы тысячи сделок. Между тем в среднем цены продолжают расти и уже приблизились к отметке в 1800 долларов на квадратный метр. Особенно дорожают однокомнатные квартиры, которые все чаще становятся инструментом для инвестиций. Об этом рассказал эксперт рынка недвижимости Николай Тукин в TikTok.

Какая ситуация с недвижимостью в столице

Рынок жилья в Минске в августе был весьма активным. За месяц было зарегистрировано порядка 1500 сделок.

— Минский рынок недвижимости августа претендует на лучший пока по итогам 2025 года. Для сравнения: в июле было 1474 сделки, а в августе прошлого года — 1862, — говорит Николай Тукин.

Среди проданных квартир на новостройки пришлось 9%. Остается высокой доля дорогого жилья: 26% от всего, что приобрели в августе, стоило более 100 тыс. долларов. Такое жилье «покупают как горячие пирожки» отметил автор ролика.

Жилье продолжает дорожать

— Цены в Минске просто прут вверх, и такое ощущение, что их, наверное, уже ничем не остановить. Будто есть какая-то задача дойти к Новому году до 2000 [долларов].

Аналитик сообщил, что средняя цена квадратного метра в столице выросла за прошлый месяц на 61 доллар — до 1783 доллара (5425,7 рубля по курсу Нацбанка на 22 сентября).

На вторичном рынке в среднем «метр» стоит 1769 долларов (5383 рубля). Это на 55 долларов больше, чем месяцем ранее. Усредненная цена метра в новостройках — 1922 доллара (5848 рублей), то есть на 107 долларов больше, чем в июле.

— Рост стоимости готовых новостроек в два раза обгоняет увеличение чистой вторички. О чем это говорит? О том, что застройщики своими ценами провоцируют покупателей переходить на готовые квартиры и добавлять в цене именно этому сегменту рынка. Ну, а то, что дорожали и готовые новостройки, и чистая вторичка, говорит о том, что тренд пока в столице сохраняется на рост.

В однокомнатных квартирах квадратный метр в августе стоил 1948 долларов (5927 рублей). Еще один такой месяц — и однушки пробьют потолок в 2000, считает эксперт. В «двушках» — 1711 доллар (5206 рублей), в трех- и четырехкомнатных — 1569 и 1509 долларов соответственно. Это 4774 и 4591 рубль соответственно.

— Однушки — это инвест-инструмент. Вся страна, у кого есть деньги, покупает себе однушку в Минске, чтобы сдавать, инвестировать, сохранять. Поэтому даже такие сумасшедшие цены не пугают покупателей и доля этих квартир растет. На сегодняшний день в Минске это 44% [от всего проданного жилья].

Банки идут навстречу покупателям новостроек и застройщикам

Аналитик обратил внимание, что «Белинвестбанк» снизил ставки по кредитам на новостройки до 15,5%. До него похожим путем пошел «БелВЭБ», который опустил стоимость займов до 17,9% годовых.

За счет этого стал формироваться разрыв по кредитам на вторичное жилье и новое.

— Именно за счет кредитов, у нас уже который год держится повышенная активность на рынке жилья. И от политики банков во многом будет зависеть, какие в будущем будут цены на квартиры и как активно их будут приобретать.

Николай Тукин отметил, что после ипотечного бума 2024 года «уже сложно утверждать, что все, кто набирал тогда кредиты, уверены сегодня в своей платежеспособности».

— На фоне этого напрашивается вывод, что ради поддержки строительной сферы банки, конечно, вынуждены будут идти навстречу застройщикам и их покупателям. А вот вторичке, судя по всему, придется рассчитывать на себя, — рассуждает эксперт. — Брать ипотеку под те же 18,5%, которые мы видим на вторичке от «Беларусбанка», становится все сложнее, и если минчане с этим пока справляются, то региональные покупатели уже не везде.

