Мэттью МакКонахи раскрыл секрет 13-летнего брака со своей женой

Мэттью МакКонахи раскрыл секрет 13-летнего брака со своей женой2
- 22.09.2025, 15:23
- 2,472
Дело в размере кровати.
Оскароносный актер Мэттью МакКонахи поделился необычным советом для счастливого брака — и, по его словам, дело в правильной кровати, пишет People (перевод — сайт Charter97.org).
55-летний актер признался, что отказ от огромной кровати помог укрепить отношения с женой Камилой Алвес, с которой он женат более десяти лет. «Встаю утром, а Камила где-то в другой стороне, словно на футбольном поле. Тогда я понял, что королевская кровать не для брака. Мы сменили ее на меньшую, и теперь всегда рядом. Это работает», — рассказал он.
МакКонахи отметил, что в семье с детьми легко забыть о романтике, но важно находить время друг для друга. «Вы должны показывать детям пример того, как мужчина и женщина должны относиться друг к другу. Это один из лучших уроков, который можно им дать», — подчеркнул актер.
Мэттью встретил Камилу, модель и предпринимательницу, в 2006 году в ночном клубе Лос-Анджелеса. По словам актера, он сразу понял, что перед ним особенная женщина. Пара обручилась спустя шесть месяцев и поженилась в 2012 году. Сейчас у них трое детей: 17-летний Леви, 15-летняя Вида и 12-летний Ливингстон.