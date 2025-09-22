В Минске закрыли «самый опасный» пешеходный переход 22.09.2025, 15:38

1,796

Где он находился?

Пешеходный переход на развязке Партизанского проспекта и МКАД закрыт. Возможно, это был самый опасный переход во всем Минске: тот, кто переходил там дорогу, мог запросто справлять второй день рождения. Да чего уж там: даже Краснова на этом переходе не пропускали.

Переход был закрыт еще в пятницу.

— Что ж, ГАИ отреагировала: все знаки пешеходных переходов сняты. Перейти дорогу теперь невозможно, пока кто-то по привычке не остановится и не пропустит, — рассказал корреспонденту Onlíner очевидец.

Ситуация не нова: аналогичную можно увидеть, к примеру, на развязке проспекта Независимости и МКАД — тротуары есть, а пешеходного перехода через проезжую часть нет.

Принятое решение закрыть пешеходный переход на развязке Партизанский проспект — МКАД прокомментировали в Госавтоинспекции.

— Госавтоинспекций изучена организация дорожного движения на предмет пешеходного и транспортного трафика на развязке пр. Партизанского с МКАД. Этот участок характеризуется очень низким пешеходным сообщением и, с другой стороны, очень интенсивным транспортным потоком, большую часть которого составляют грузовые автомобили, — отметили там. — Эта транспортная развязка является одной из самых загруженных на МКАД, так как на ней распределяются транспортные потоки в двух направлениях (гомельское и могилевское направления).

— С учетом существующих геометрических параметров проезжей части и характеристик транспортного потока, а также необходимости обеспечения безостановочного движения для полноценного функционирования транспортного узла наличие здесь нерегулируемых пешеходных переходов не соответствует предъявляемым требованиям безопасности, в первую очередь самих пешеходов.

В ГАИ добавили, что только в этом году три пешехода были травмированы на пешеходных переходах в границах этой развязки.

— Практика упразднения нерегулируемых пешеходных переходов на транспортных развязках въездных магистралей в Минск с МКАД приносит свои положительные плоды в части обеспечения безопасности дорожного движения, — считают в Госавтоинспекции. — Поэтому в августе Госавтоинспекцией направлено задание в КУП «СМЭП Мингорисполкома» на демонтаж нерегулируемых пешеходных переходов в границах всей транспортной развязки Партизанского проспекта и МКАД. В настоящее время все нерегулируемые пешеходные переходы демонтированы в полном объеме.

