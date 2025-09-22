закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 16:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске закрыли «самый опасный» пешеходный переход

  • 22.09.2025, 15:38
  • 1,796
В Минске закрыли «самый опасный» пешеходный переход

Где он находился?

Пешеходный переход на развязке Партизанского проспекта и МКАД закрыт. Возможно, это был самый опасный переход во всем Минске: тот, кто переходил там дорогу, мог запросто справлять второй день рождения. Да чего уж там: даже Краснова на этом переходе не пропускали.

Переход был закрыт еще в пятницу.

— Что ж, ГАИ отреагировала: все знаки пешеходных переходов сняты. Перейти дорогу теперь невозможно, пока кто-то по привычке не остановится и не пропустит, — рассказал корреспонденту Onlíner очевидец.

Ситуация не нова: аналогичную можно увидеть, к примеру, на развязке проспекта Независимости и МКАД — тротуары есть, а пешеходного перехода через проезжую часть нет.

Принятое решение закрыть пешеходный переход на развязке Партизанский проспект — МКАД прокомментировали в Госавтоинспекции.

— Госавтоинспекций изучена организация дорожного движения на предмет пешеходного и транспортного трафика на развязке пр. Партизанского с МКАД. Этот участок характеризуется очень низким пешеходным сообщением и, с другой стороны, очень интенсивным транспортным потоком, большую часть которого составляют грузовые автомобили, — отметили там. — Эта транспортная развязка является одной из самых загруженных на МКАД, так как на ней распределяются транспортные потоки в двух направлениях (гомельское и могилевское направления).

— С учетом существующих геометрических параметров проезжей части и характеристик транспортного потока, а также необходимости обеспечения безостановочного движения для полноценного функционирования транспортного узла наличие здесь нерегулируемых пешеходных переходов не соответствует предъявляемым требованиям безопасности, в первую очередь самих пешеходов.

В ГАИ добавили, что только в этом году три пешехода были травмированы на пешеходных переходах в границах этой развязки.

— Практика упразднения нерегулируемых пешеходных переходов на транспортных развязках въездных магистралей в Минск с МКАД приносит свои положительные плоды в части обеспечения безопасности дорожного движения, — считают в Госавтоинспекции. — Поэтому в августе Госавтоинспекцией направлено задание в КУП «СМЭП Мингорисполкома» на демонтаж нерегулируемых пешеходных переходов в границах всей транспортной развязки Партизанского проспекта и МКАД. В настоящее время все нерегулируемые пешеходные переходы демонтированы в полном объеме.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин