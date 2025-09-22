закрыть
В Финляндии стартовали крупные учения Военно-воздушных сил

  • 22.09.2025, 16:12
Цель — отработка раннего предупреждения и перехвата БПЛА и других угроз над восточной Балтикой.

В Финляндии в понедельник, 22 сентября, начались крупные учения Военно-воздушных сил, сообщает Yle.

Как заявили в финских Военно-воздушных силах, в маневрах, которые продлятся до пятницы, примут участие примерно 50 самолетов и более тысячи военнослужащих.

В учениях также задействованы подразделения из Швеции и Дании.

Кроме основных авиабаз, будут использоваться аэропорты Оулу, Вааса и Коккола-Пиетарсаари, а также база Каллакс в Швеции.

Основная зона учений охватывает территорию между Рованиеми, Каяани, Куопио, Ювяскюля и Вааса, а также распространяется над Ботническим заливом.

Кроме шума от самолетов, возможны световые эффекты, громкие звуки и помехи в работе метеорадаров, предупредили в финских ВВС.

