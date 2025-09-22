Китайские козыри Трампа Юрий Федоренко

Дональд Трамп

Кремлю придется расплачиваться за геополитическую эксцентричность.

Дональд Трамп заявил, что упорно работает над прекращением войны России против Украины и выразил «ожидания на взаимодействие» с Си Цзиньпином, чтобы положить ей конец.

Эти слова можно воспринимать как вежливую дипломатическую формулу: сказать что-то, но при этом не сказать ничего. Однако есть нюанс: мировое дипломатическое сообщество в течение последних нескольких месяцев ожидает встречи лидеров двух мощнейших экономик мира — США и Китая. Нет сомнений, что накануне встречи команды этих лидеров, действительно, «упорно работают».

Трампу и Си есть о чем поговорить: пошлины, тарифы, мирное сосуществование. Вполне возможно, условием недопущения масштабной торговой войны станет изменение позиции Си Цзиньпина в отношении России. Напомню, что так называемая Российская Федерация с экономической точки зрения — маленький сателлит большого Китая, поскольку именно Поднебесная является покупателем последней надежды на российские энергоресурсы.

С одной стороны, Китай ценит своего вассала, с другой — не переоценивает. Китаю нужна дальнейшая экономическая экспансия, ему надо находить общий язык с равными ему в экономическом плане игроками — с США и ЕС. Но у этих двух игроков есть довольно жесткое условие — увешанная ядерными бомбами российская обезьяна должна знать свое место.

Найдет ли Трамп общий язык с Си?

Шанс, безусловно, есть. В течение полномасштабной войны России против Украины Китай балансировал между дружбой с Россией и мнимым нейтралитетом в вопросе войны. Китайская дипломатия всегда находила размытые формулировки, чтобы сохранить возможность для маневра.

Возможно, что время для этого «маневра» приближается, поскольку приближается встреча лидеров. Руководство КНР, безусловно, будет взвешивать на экономических весах плюсы и минусы «российско-китайской» дружбы, и вывод может быть не в пользу России, потому что ее экономический вес, как уже отмечалось, мизерный (1,1% мирового ВВП). Российский вассал стоит недорого, а Трамп при текущих раскладах может дать хорошую цену. Почему не продать?

Мы уже видели, как Путин манипулировал Трампом, выставлял его на посмешище, пренебрегал договоренностями. Может ли быть такое, что Си повторит этот трюк с президентом США? Вряд ли. У России и Китая очень разный дипломатический стиль. Си не будет подражать Путину.

Психотип Путина — это психотип гопника из подворотни. Этот человек — порождение 1990-х, «бандитского Петербурга». Ментальность Си Цзиньпина принципиально другая — это представитель партийной номенклатуры во втором поколении (такой себе «партийный аристократ»). Грубое мошенничество — не его стиль. Это не значит, что Си лишен цинизма, вовсе нет, большая политика дело циничное. Просто действовать как гопник он не будет, поскольку это не его уровень.

Итак, посмотрим, чем закончится попытка США и Китая, будем следить за словами и договоренностями. Не исключено, что эти страны плюс Европа договорятся о «балансе сил», потому что все три участника большой игры в этом заинтересованы. Вопрос Украины во время переговоров в Китае будет приоритетным. Мы же, со своей стороны, не будем сидеть сложа руки. Наша задача ежедневно доказывать на поле боя, что Россия во всех смыслах хромой игрок, на которого глупо делать ставку. Работаем над этим. Слава Украине!

Юрий Федоренко, Facebook

