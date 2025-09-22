закрыть
«Беларуськалий» несет колоссальные убытки

  • 22.09.2025, 16:34
  • 4,300
«Беларуськалий» несет колоссальные убытки

Закрытие границы с Польшей ударило не только по Белорусской железной дороге.

С 12 сентября 2025 года польские власти полностью закрыли границу с Беларусью. Это решение было связано с крупными военными учениями «Запад-2025» и возможными угрозами безопасности Польши. Под запрет попали и ключевые железнодорожные переходы, в том числе брестский, что привело к фактической остановке транзитного движения по маршруту Китай — Европа через белорусскую территорию. «Сообщество железнодорожников Беларуси» оценивает убытки, которые при этом несут белорусские предприятия.

Для Белорусской железной дороги такая ситуация сразу означала большие убытки.

Каждый контейнерный поезд перевозит в среднем около 120—130 контейнеров, и хотя белорусская сторона получает только 10—15 % от стоимости перевозки, общие недополученные доходы могут достичь 40—50 миллионов долларов уже к концу сентября.

На железнодорожных станциях Беларуси собрались несколько десятков составов, которые не могут перейти границу. Часть из них официально считается «брошенными» поездами, но поезда, стоящие в Бресте, в такой статус еще не перевели, соответственно они не переведены в зону отстоя и поэтому увеличивают фактическую нагрузку.

Дополнительные трудности создает внутренняя ситуация на самой Белорусской железной дороге. Из-за больших задолженностей перед «Белнефтехимом» поставки дизельного топлива были ограничены, и уже несколько недель отрасль работает в «режиме экономии». Это влияет на движение тепловозов и усложняет эксплуатационную деятельность в целом.

Закрытие границы затронуло и интересы главного белорусского экспортера — «Беларуськалия». Компания использовала пустые контейнеры, возвращавшиеся из Европы, чтобы отправлять удобрения в Китай. Теперь этот поток остановился, и возник дефицит тары.

В результате предприятие должно либо приобретать контейнеры в России по более высоким ценам, либо сокращать экспорт. Это делает поставки менее гибкими и увеличивает себестоимость продукции, что ухудшает позиции белорусского калия на азиатском рынке, где уже и так существует сильная конкуренция со стороны России и Канады.

Хотя на уровне слухов называются возможные даты частичного восстановления движения через брестский переход в конце сентября (26‑28 числа), официального подтверждения этому пока нет. Если же блокада затянется, то проблема может перерасти из временной в системную: Беларусь потеряет часть транзитных контрактов, которые переориентируются на другие маршруты, а «Беларуськалий» будет еще больше зависеть от российских портов и инфраструктуры.

Таким образом, закрытие польской границы стало ударом сразу по двум важным направлениям — транзиту между Китаем и Европой и белорусскому экспорту калийных удобрений. А для экономики страны это означает рост затрат, потерю гибкости и еще большую зависимость от России.

