Литовская компания готова продать свой актив в Беларуси за один евро 1 22.09.2025, 16:49

3,522

Никто не покупает.

Литовская компания по производству и торговле сельскохозяйственной продукцией Akola Group пытается продать свой бизнес в Беларуси — фирму KLM. Однако найти покупателей пока не удается, пишет литовское издание Klaipeda.Diena.lt.

Akola Group контролирует 62,72% акций беларусской KLM.

— Мы активно пытаемся реализовать план вывода активов тем или иным способом, но не находим для этого возможности, — заявил финансовый директор Akola Group Мажвидас Шилейка.

По его словам, «дочка» находится на непривлекательном рынке и местные инвесторы не проявляют к ней интереса. Вероятность ее продажи осложняет правовая среда в Беларуси, долговые обязательства предприятия и то, что среди миноритарных акционеров (те, которые владеют долей менее чем в 50%) числится гражданин нашей страны.

— Рентабельность сильно колеблется, если она и появляется в каком-либо квартале, то очень минимальна, у компании много обязательств, <…> ее финансовое положение не очень хорошее, но она все еще способна кое-как работать самостоятельно. Мы не ждем какой-либо цены, долгов довольно много, вопрос скорее в том, кто сможет взять на себя эти долги и кто нас устроит. Мы не ищем конкретную цену или сумму, но поскольку у компании есть обязательства, мы не находим никого, кто согласился бы принять на себя эти обязательства хотя бы за стоимость акций — один евро, — рассказал представитель Akola Group.

Обязательство беларусской «дочки» там оценили в «миллионы, но не десятки».

В 2022 году группа компаний продала другой беларусский актив — предприятие по производству биологически активных кормовых добавок «Белфидагро». Вместе с реализацией двух предприятий в России литовцы выручили за них 7,5 млн евро.

Как следует из данных ЕГР, теперь «Белфидагро» управляют россияне. 50% принадлежат «Биклевер финанс» и по 25% — Унгвицкой Елене Николаевне и Скребову Кириллу Алексеевичу.

