Молдова объявила о завершении скрининга с ЕС 22.09.2025, 16:57

Кишинев заявляет о готовности к следующему этапу евроинтеграции.

Молдова и Европейский Союз завершили процедуру двустороннего скрининга, то есть анализа законодательства на соответствие требованиям вступления в ЕС.

Об этом на Facebook написала вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Молдовы Кристина Герасимов.

По словам Герасимов, Молдова прошла процедуру скрининга за 15 месяцев, в течение которых были проанализированы «более 100 тысяч страниц законодательных документов».

«Последним проанализированным разделом был Раздел 33 – «Финансовые и бюджетные положения». Он знаменует переход от реформ и технических процессов к принятию на себя роли полноправного члена ЕС», – добавила молдавский вице-премьер.

Отметим, что завершение скрининга состоялось незадолго до парламентских выборов в Молдове 28 сентября, которые действующая власть позиционирует как голосование за европейское будущее страны.

