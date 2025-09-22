Белорусская таможня пресекла вывоз в Россию 40 тонн груш без документов 2 22.09.2025, 17:07

Один из грузовиков с контрабандой оказался с фальшивыми номерами.

О пресечении вывоза из Беларуси в Россию двух партий груш сообщила 22 сентября пресс-служба Государственного таможенного комитета.

При проверке двух грузовиков в Витебской и Могилевской областях было установлено, что «в общей сложности 40 тонн груш стоимостью более 380 тыс. рублей намеревались с нарушением требований транспортировки вывезти в Россию».

Большегрузы «принадлежали белорусским индивидуальным предпринимателям»: «Водители не смогли предъявить таможенникам необходимые товаросопроводительные документы, а также сертификаты, подтверждающие безопасность продукции».

Также при проверке выяснилось, что на одном из грузовиков были »установлены недействительные регистрационные знаки». Материалы по этому поводу переданы сотрудникам Госавтоинспекции Витебского района.

В отношении собственников транспортных средств начаты административные процессы по ст. 13.12 КоАП (нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров), санкции которой предусматривают штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

