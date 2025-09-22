закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 17:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская таможня пресекла вывоз в Россию 40 тонн груш без документов

2
  • 22.09.2025, 17:07
Белорусская таможня пресекла вывоз в Россию 40 тонн груш без документов

Один из грузовиков с контрабандой оказался с фальшивыми номерами.

О пресечении вывоза из Беларуси в Россию двух партий груш сообщила 22 сентября пресс-служба Государственного таможенного комитета.

При проверке двух грузовиков в Витебской и Могилевской областях было установлено, что «в общей сложности 40 тонн груш стоимостью более 380 тыс. рублей намеревались с нарушением требований транспортировки вывезти в Россию».

Большегрузы «принадлежали белорусским индивидуальным предпринимателям»: «Водители не смогли предъявить таможенникам необходимые товаросопроводительные документы, а также сертификаты, подтверждающие безопасность продукции».

Также при проверке выяснилось, что на одном из грузовиков были »установлены недействительные регистрационные знаки». Материалы по этому поводу переданы сотрудникам Госавтоинспекции Витебского района.

В отношении собственников транспортных средств начаты административные процессы по ст. 13.12 КоАП (нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров), санкции которой предусматривают штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России
Настоящая ошибка — закрывать глаза на провокацию России Леонид Невзлин