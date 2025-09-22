«Из маршрутки вытащили 4 пони, и в ней еще 7—8 человек ездят» 22.09.2025, 17:40

Иллюстративное фото

Странный автомобиль заметили в Минске.

Читатель рассказал Onlíner, что вчера вечером на улице Калиновского в Минске наблюдал странное зрелище. По его словам, из микроавтобуса выпустили 4 пони. При этом в том же микроавтобусе находились 7 или 8 человек. Логичные вопросы: как они все туда уместились и в каких условиях ехали?

Фото: читатель для Auto.Onliner

— Наблюдал печальную картину: в Минске около автозаправки на улице Калиновского, 115Б, из авто — маршрутки синего цвета — вытащили 4 пони, и в ней еще 7—8 человек ездят, — рассказал наш читатель. — Дикость какая-то! Как этих лошадок там держали, если еще столько людей внутри?

Добавим: как в микроавтобусе (надеемся, что это все же была не маршрутка) уместились люди, если там уже находились пони?

В общем, в этой истории непонятно все.

