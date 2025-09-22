Лукашисты хотят ввести налог на богатство

Лукашисты хотят ввести налог на богатство3
Кого из белорусов это может коснуться?
В Беларуси планируется ввести дополнительную ставку налога для богатых граждан. В «совете республики» это называют «повышением справедливости налогообложения».
Председатель постоянной комиссии «совета республики«» по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович в интервью телеканалу СТВ заявил, что в основе экономической политики Беларуси, мол, лежит социальная справедливость. Главные приоритеты — повышение качества жизни населения и его защита, что отражается в государственных расходах, из которых значительная часть направлена на поддержку благосостояния общества.
В связи с этим среди мер, которые должны быть реализованы в ближайшей перспективе, — налоговые нововведения для тех, чьи доходы значительно выше среднего уровня по стране. Речь идет о введении дополнительной ставки налога на доходы для граждан с высокими доходами.
Кроме того, планируется усиление налогообложения в отношении владельцев недвижимости, чья площадь квартир или жилых домов превышает средние показатели. Также будет уравниваться ставка транспортного налога для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, поскольку многие из них занимаются одинаковыми видами деятельности, поэтому условия налогообложения, мол, должны быть равными для всех.