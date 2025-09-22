Белоруска спросила юриста, можно ли забрать с колхозного поля кукурузу, оставшуюся после уборки 22.09.2025, 18:07

Ответ вас удивит.

Надежда Минько живет в одной из деревень Ганцевичского района. Недалеко от ее дома находится колхозное поле, на котором летом росла кукуруза. Недавно ее убрали, однако небольшая часть початков осталась бесхозно лежать на земле. Женщина задалась вопросом, а можно ли забрать их себе? Оказалось, это плохая идея. Почему? Об этом Надежда рассказала в своем TikTok.

По словам Надежды, кукурузу, что росла около ее дома, недавно убрали. Делали это не вручную, а комбайном, поэтому часть початков осталась на земле: техника их не захватила. Затем поле перепахивали, а с ним — и все остатки.

— Вы знаете, о чем я подумала? Это же можно было бы руководителю [хозяйства] дать добро, чтобы люди собирали эти початки на корм для своих животных. Если что, мне лично не нужно. У меня растет в огороде своя кукуруза, и мои курочки ее не едят, — поделилась идеей женщина.

Она поинтересовалась, будет ли считаться воровством, если вдруг кому-то захочется собрать потерянные початки. Но, по словам деревенской жительницы, юрист ее предупредил: брать с поля кукурузу, пусть уже и ненужную, ни в коем случае нельзя. Иначе это будет считаться мелким хищением.

Правда, в видео женщина не совсем точно указала, какая ответственность грозит за сбор ненужных початков. Участковый инспектор милиции Глусского РОВД Игорь Сокол объяснял госизданию «Радзіма»: если стоимость ворованного у юрлица не превышает 10 базовых (сейчас это 420 рублей), то человека привлекают по ст. 11.1 КоАП (Мелкое хищение). По ней грозит штраф от 2 до 30 базовых величин (от 84 до 1260 рублей), либо общественные работы, либо административный арест. Если же цена похищенного больше, то человека могут привлечь по ст. 205 УК (Кража).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com