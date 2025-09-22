«Путин и его режим должны платить» 22.09.2025, 18:28

В Сенате США зарегистрировали законопроект об использовании замороженных активов РФ для Украины.

В Сенате США представили и зарегистрировали новый двухпартийный законопроект, нацеленный на замороженные суверенные активы России и их использование ради поддержки Украины. Об этом 22 сентября сообщает британский канал Sky News .

Документ внесли демократ Шелдон Уайтхаус и республиканец Джим Риш. Законопроект предусматривает перевод $5 млрд из суверенных активов Москвы, хранящихся в США, на счет, который предусматривает начисление процентов.

По крайней мере $250 млн планируется перенаправлять на нужды Украины каждые 90 дней, сообщили законодатели.

Авторы законопроекта утверждают, что это позволит избежать дополнительных затрат для американских налогоплательщиков и заставит страну-агрессора Россию «финансировать оборону и восстановление Украины».

Уайтхаус и Риш также призвали страны-союзники Украины перенаправить 5% замороженных активов — около $14,8 млрд в квартал — из около $300 млрд денег Кремля, которые «застряли за рубежом».

«Владимир Путин и его коррумпированный режим должны продолжать платить за жестокое вторжение в мирную соседнюю страну. (…) REPO 2.0 будет поощрять администрацию Трампа и наших союзников по G7 начать изымать замороженные российские активы и распределять их Украине по установленному графику, чтобы усилить экономическое давление на Путина», — подытожил Уайтхаус.

20 сентября демократы Джин Шахин, Шелдон Уайтхаус и Ричард Блюменталь, а также республиканцы Джим Риш, Чак Грасси и Линдси Грэм предложили внести изменения в закон REPO, которые позволят регулярно, а именно раз в 90 дней, направлять замороженные активы РФ на восстановление Украины.

Их инициатива основывается на принятом еще в апреле 2024 года Законе о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для Украины.

Сенатор Шахин отметила, что полномасштабная агрессия Кремля привела к «потрясающим разрушениям и потерям человеческих жизней», поэтому диктатор Владимир Путин должен понести ответственность.

По ее мнению, что использование российских активов позволит предоставить Киеву ресурсы для обороны и восстановления, не возлагая дополнительного финансового бремени на американских налогоплательщиков.

