В природу Беларуси вернулся енот-полоскун? 2 22.09.2025, 18:36

Зверька обнаружили впервые за 35 лет.

На трассе М-6 «Минск – Гродно» возле поворота на Ивье обнаружили сбитого енота-полоскуна. Как рассказал smartpress.by старший научный сотрудник Центра по биоресурсам Национальной Академии наук Павел Велигуров, погибшего зверька сейчас обследуют ученые. Пока установлено, что это молодой самец в возрасте чуть старше двух лет, но многое еще предстоит выяснить.

Находка вызывает вопросы. Биолог объясняет: в Беларуси вселение енотов-полоскунов в естественную среду происходило трижды еще в 1950-х. Все три попытки осуществлялись на юге страны, что довольно далеко от Ивья, две из них – в нынешнем Национальном парке «Припятском» и одна в Столинском районе. И в последний раз особей эти зверьков там регистрировали в конце 1980-х. Учеты, которые проводились в 2022-м году, тоже не показали наличия енотов в дикой природе.

– Пока мы не можем точно сказать, жил ли сбитый енот в дикой природе и был ли частью популяции, или это одиночный беглец из контактного зоопарка, либо чей-то потерявшийся питомец. Есть основания полагать, что популяция полоскунов все-таки есть неподалеку в пойме Немана. Следы зверьков обнаруживали в Налибокской пуще, там же они попадались на фотоловушки, – уточняет Павел Велигуров.

Ученый добавляет, что популяция могла сформироваться как раз из сбежавших енотов, содержавшихся в неволе. Если она все таки существует, то экологические последствия будут зависеть от степени развития «пушистого сообщества». Ведь данный вид является инвазивным. Если его численность достигнет значительного роста, могут проявиться необратимые негативные последствия: в первую очередь значительное снижение численности аборигенных видов нашей фауны. Но, чтобы узнать больше, специалистам Центра предстоит дополнительно обследовать территорию.

