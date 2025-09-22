В Беларусь доставили крупную партию боеприпасов 2 22.09.2025, 18:55

Поставки не связаны с учениями «Запад-2025».

С 1 по 17 сентября в Беларусь из России была доставлена крупная партия боеприпасов из арсеналов Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ на артиллерийские базы Министерства обороны Беларуси, узнало Сообщество железнодорожников Беларуси. Согласно имеющейся информации, поставки не были связаны с совместными стратегическими учениями «Запад-2025».

По состоянию на 17 сентября в Беларусь прибыли как минимум два военных эшелона, перевозивших исключительно взрывчатые материалы.

Первый эшелон отправился со станции Бутылицы во Владимирской области на станцию Осиповичи-I и состоял из 11 вагонов:

1 крытый вагон для проводников;

5 полувагонов-прикрытий (пустые вагоны, используемые для охраны груза);

5 крытых вагонов с взрывчатыми материалами.

Общая масса взрывчатых материалов оценивается примерно в 275 — 300 тонн. Пересечение государственной границы России и Беларуси произошло через межгосударственный стыковой пункт Красное (Россия) — Осиновка (Беларусь). Отправителем был 2161‑й центральный арсенал (воинская часть 96570), а получателем в Осиповичах — 1405‑я артиллерийская база боеприпасов (воинская часть 42707).

Второй эшелон отправился со станции Куженкино в Тверской области на станцию Центролит, что на западной окраине Гомеля, и состоял из 20 вагонов:

1 крытый вагон для проводников;

14 крытых вагонов со взрывчатыми материалами;

5 полувагонов со взрывчатыми материалами (обычно там перевозятся контейнеры с ракетным вооружением).

Общая масса груза оценивается примерно в 1000 — 1070 тонн. Пересечение государственной границы России и Беларуси происходило через межгосударственный стыковой пункт Завережье — Езерище. Отправителем был 93‑й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны РФ (воинская часть 55443-ТД), получателем на станции Центролит — 1393‑й артиллерийский склад боеприпасов (воинская часть 52208).

По предварительной информации, в ближайшее время могут произойти новые отправки на эти артиллерийские базы Министерства обороны Беларуси.

