Нацбанк обновил правила обмена валюты в Беларуси
- 22.09.2025, 19:18
Что изменится.
Нацбанк решил скорректировать порядок обмена валюты. Это следует из обновленной инструкции. Отмечается, что нововведения призваны упростить процедуру и сделать ее более современной.
Однако пугаться не стоит, ведь новые правила будут касаться выдачи физлицам документа, подтверждающего проведение валютно-обменной операции.
Другими словами, уже в сентябре клиенты банков смогут выбрать, получить чек в электронном видео или взять привычную бумажку с соответствующей информацией.
Кроме того, новшество будет распространяться и на обмен валюты, который проводят в банкомате или терминале. Если в нем закончилась бумага, то система заранее предупредит человека об этом.
Важно отметить, что в каждом из случаев банки будут хранить информацию обо всех проведенных операциях. Поэтому клиентам не о чем переживать. Документ вступает в силу после официального опубликования.