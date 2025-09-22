закрыть
Нацбанк обновил правила обмена валюты в Беларуси

  • 22.09.2025, 19:18
Что изменится.

Нацбанк решил скорректировать порядок обмена валюты. Это следует из обновленной инструкции. Отмечается, что нововведения призваны упростить процедуру и сделать ее более современной.

Однако пугаться не стоит, ведь новые правила будут касаться выдачи физлицам документа, подтверждающего проведение валютно-обменной операции.

Другими словами, уже в сентябре клиенты банков смогут выбрать, получить чек в электронном видео или взять привычную бумажку с соответствующей информацией.

Кроме того, новшество будет распространяться и на обмен валюты, который проводят в банкомате или терминале. Если в нем закончилась бумага, то система заранее предупредит человека об этом.

Важно отметить, что в каждом из случаев банки будут хранить информацию обо всех проведенных операциях. Поэтому клиентам не о чем переживать. Документ вступает в силу после официального опубликования.

