Германия готовится к войне с Россией 4 22.09.2025, 19:21

РФ может вступить в конфликт со странами НАТО в течение двух-пяти лет.

Германия готовится обороняться от возможного российского нападения, насыщая передний фланг дронами, но также планируя и тыловые мероприятия. Одно из них – прием раненых, вывоз которых с фронта осложняется массовым применением беспилотных технологий.

Количество раненых военнослужащих в случае конфликта с Россией будет зависеть от его природы, которая определит интенсивность боевых действий и участие военных подразделений, сказал в интервью Reuters командующий Центральной медицинской службой Бундесвера Ральф Хоффман. «Трезво оценивая ситуацию, можно говорить о цифре около 1000 раненых в день», – заявил он. По оценкам западных военных, Россия может вступить в конфликт со странами НАТО в течение двух-пяти лет.

Постоянно корректируя готовность медицинской службы, Германия учитывает уроки войны в Украине, которые свидетельствуют о сильном изменении характера боевых действий, отметил Хоффман: главными становятся не огнестрельные ранения, а последствия взрывов и ожоги, вызванные атаками беспилотников различных типов. На российско-украинском фронте территория примерно в 10 км от линии соприкосновения в каждую сторону называется «мертвой зоной», поскольку с обеих сторон ее контролируют дроны, способные быстро находить и атаковать цели.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com