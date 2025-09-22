закрыть
Германия готовится к войне с Россией

  • 22.09.2025, 19:21
Германия готовится к войне с Россией

РФ может вступить в конфликт со странами НАТО в течение двух-пяти лет.

Германия готовится обороняться от возможного российского нападения, насыщая передний фланг дронами, но также планируя и тыловые мероприятия. Одно из них – прием раненых, вывоз которых с фронта осложняется массовым применением беспилотных технологий.

Количество раненых военнослужащих в случае конфликта с Россией будет зависеть от его природы, которая определит интенсивность боевых действий и участие военных подразделений, сказал в интервью Reuters командующий Центральной медицинской службой Бундесвера Ральф Хоффман. «Трезво оценивая ситуацию, можно говорить о цифре около 1000 раненых в день», – заявил он. По оценкам западных военных, Россия может вступить в конфликт со странами НАТО в течение двух-пяти лет.

Постоянно корректируя готовность медицинской службы, Германия учитывает уроки войны в Украине, которые свидетельствуют о сильном изменении характера боевых действий, отметил Хоффман: главными становятся не огнестрельные ранения, а последствия взрывов и ожоги, вызванные атаками беспилотников различных типов. На российско-украинском фронте территория примерно в 10 км от линии соприкосновения в каждую сторону называется «мертвой зоной», поскольку с обеих сторон ее контролируют дроны, способные быстро находить и атаковать цели.

