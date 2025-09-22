Зетник-иноагент Владимир Пастухов

Как в России ищут внутренних врагов.

Зетник-иноагент – это приблизительно такой же оксюморон, как и пропалестинский квир-активист. Но предмет дискуссии не выбирают – артефакт остается артефактом, и его надо теперь объяснять. И хотя объяснения этакой диковинки приобрели в течение последних нескольких суток лавинообразный характер, рискну вставить свои «пять копеек», не претендуя, впрочем, на исключительность.

Лично мне ситуация более всего напоминает «чистку партии», которую ранние большевики практиковали довольно часто, практически на регулярной основе. Приходящее к власти движение, даже искусственно созданное, неизбежно обрастает массой «попутчиков», видящих в этом движении прежде всего «возможности».

Суть дела не меняется от того, что движение вроде путинского изначально только для того («возможностей») и замышлялось. Во-первых, это ж когда было! – сейчас все уже стало серьезно, и подчинено целям передачи власти грядущим поколениям тех, кто уже успел воспользоваться «возможностями» (МММ власти больше не будет выплачивать дивиденды неорганизованным вкладчикам). А, во-вторых, изначально «возможности» были зарезервированы «для своих».

От тех, кто этого не понял, движение будет избавляться. Сейчас такой момент, что партии власти не нужны «патриотические присоски». Она их будет стричь, оставляя в рядах только дистиллированный лояльный контингент, колеблющийся вместе с ее линией не сознательно, а подсознательно (ну, ведь так уже было, и не раз).

Несчастный «зетник», севший на иноагентский электрический стул, судя по его биографии, не был ни убежденным «ватником», ни «гением лояльности». Обыкновенный смышленый провинциал, открывший для себя «золотую жилу» на ниве патриотического хайпа.

Таких много, но мало кто из них долго удерживается на орбите. Вляпываются, как правило, в конфликты с местной властью или того хуже – с силовиками, и получают по шапке. Обыкновенная история, которая теперь будет масштабироваться изо дня в день. Так что скоро иноагентское сообщество начнет делиться на фракции как общество каких-нибудь «старых большевиков».

Конечно, все задаются вопросом, почему именно «иноагент»? Разве нельзя было «уконтрапупить» каким-нибудь другим способом (вроде как иноагентство уже стало аристократической привилегией, скоро будет писаться с фамилией через апостроф)? А почему никто не задается вопросом, каково было Бухарину, Зиновьеву или Каменеву быть японскими (немецкими, английскими, американскими и прочими) шпионами? Тоже ведь был тот еще «цирк с конями».

Ответ простой: в осажденной крепости любой внутренний враг является всего лишь деривативом внешнего врага. Так что траектория эта будет одна для всех. И Стрелков, если выйдет из колонии и продолжит писать, тоже станет иноагентом, точнее – голландским агентом. Там и доказательства есть: приговорен судом Нидерландов к пожизненному заключению, – значит, потенциальный резидент…

