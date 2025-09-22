В Беларуси запретили сладости из Китая

В Беларуси запретили сладости из Китая2
- 22.09.2025, 20:05
- 1,136
В составе есть компоненты, которые могут навредить.
В Беларуси приняли решение изъять из продажи и запретить к ввозу товары нескольких компаний из Китая и России.
Такое решение было принято после проверки Минздравом состава продуктов. В частности, речь идет о сладостях, которые популярны у детей, однако пользы от них не так уж и много. Помимо всего прочего, в составе есть компоненты, которые могут навредить.
В ходе контроля Минздрав принял решение запретить в Беларуси продажу и ввоз продукции компаний GOGO INTERNATIONAL TRADING COMPANY, IVY (HK) INDUSTRY CO., LIMITED, Китай и ООО «Реамол», Россия.
Причиной стали незаявленные изготовителем консерванты, которые обнаружили в составе: сорбиновая и бензойная кислоты.