В Беларуси запретили сладости из Китая 2 22.09.2025, 20:05

1,136

Иллюстративное фото

В составе есть компоненты, которые могут навредить.

В Беларуси приняли решение изъять из продажи и запретить к ввозу товары нескольких компаний из Китая и России.

Такое решение было принято после проверки Минздравом состава продуктов. В частности, речь идет о сладостях, которые популярны у детей, однако пользы от них не так уж и много. Помимо всего прочего, в составе есть компоненты, которые могут навредить.

В ходе контроля Минздрав принял решение запретить в Беларуси продажу и ввоз продукции компаний GOGO INTERNATIONAL TRADING COMPANY, IVY (HK) INDUSTRY CO., LIMITED, Китай и ООО «Реамол», Россия.

Причиной стали незаявленные изготовителем консерванты, которые обнаружили в составе: сорбиновая и бензойная кислоты.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com