закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 21:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси запретили сладости из Китая

2
  • 22.09.2025, 20:05
  • 1,136
В Беларуси запретили сладости из Китая
Иллюстративное фото

В составе есть компоненты, которые могут навредить.

В Беларуси приняли решение изъять из продажи и запретить к ввозу товары нескольких компаний из Китая и России.

Такое решение было принято после проверки Минздравом состава продуктов. В частности, речь идет о сладостях, которые популярны у детей, однако пользы от них не так уж и много. Помимо всего прочего, в составе есть компоненты, которые могут навредить.

В ходе контроля Минздрав принял решение запретить в Беларуси продажу и ввоз продукции компаний GOGO INTERNATIONAL TRADING COMPANY, IVY (HK) INDUSTRY CO., LIMITED, Китай и ООО «Реамол», Россия.

Причиной стали незаявленные изготовителем консерванты, которые обнаружили в составе: сорбиновая и бензойная кислоты.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников