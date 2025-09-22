закрыть
В Беларуси семь банков объявили о нововведениях

  • 22.09.2025, 20:19
  • 1,722
Что изменится.

Семь работающих в Беларуси банков сообщили об изменении отдельных правил обслуживания и представили новые возможности для клиентов, свидетельствует проведенный «Позiркам» мониторинг их актуальных пресс-релизов.

«Банк БелВЭБ» предлагает клиентам потребительский кредит на медицинские услуги. Ставка — от 11,99% до 15,75% годовых зависит от срока (до пяти лет) кредита. Получить деньги (до 50 тыс. рублей) можно за час с минимумом документов, без справок и поручителей. Оформить кредит могут граждане в возрасте от 21 до 70 лет (на дату окончания кредита) при наличии постоянного дохода (стаж от трех месяцев) и регистрации в Беларуси.

Банк «ВТБ (Беларусь)» с 15 октября уменьшает до 2% от суммы размер комиссии за зачисление денежных средств в долларах, поступивших из других банков, на текущие счета физических лиц. Размеры комиссий за зачисление на текущие счета денежных средств в белорусских рублях и иных иностранных валютах остаются без изменений.

«Белагропромбанком» установил суточные лимиты на снятие наличных денег в банкоматах за границей с использованием платежных сервисов (Samsung Pay, Swoo Pay и пр.). В зависимости от настроек, установленных по карточке, размер максимально доступной суммы равен 500 рублей, 160 долларов или 135 евро. Для снятия денежных средств в сумме, превышающей установленное ограничение, банк рекомендует воспользоваться платежной карточкой.

«МТБанк» с 29 сентября устанавливает плату за оформление договоров обеспечения исполнения обязательств при предоставлении кредитов на финансирование недвижимости: договора поручительства физлица и договора залога жилищных облигаций — по 20 рублей, договора иного вида обеспечения — 30 рублей.

«Нео Банк Азия» приостановил возможность пополнения срочных рублевых вкладов «Нео безотзывный в BYN» и «Нео безотзывный Online в BYN» со сроками 15 и 18 месяцев по договорам, открытым с 23 июля по 3 сентября.

«Технобанк» установил комиссию за долларовые переводы с текущего счета физлиц в иные банки в размере 30 долларов + 1,5% от суммы перевода (не более 350 долларов). Комиссия может взиматься в национальной валюте по курсу НБРБ на день оплаты.

«Цептер Банк» ограничил пополнение аккаунтов наличными через кассы банка в адрес операторов криптоплатформ и сервисов. Изменения связаны с «актуальными требованиями законодательства» и направлены на «повышение прозрачности финансовых операций».

На 1 августа 2025 года в Беларуси зарегистрирован 21 банк (три из них — со 100-процентным иностранным участием). Их уставной капитал — 11 млрд 397,3 млн рублей (+2,3% за месяц и +14,4% в годовом измерении).

Прибыль работающих в Беларуси банков на 1 августа 2025 года составила 2 млрд 719 млн рублей — на 35,4% больше, чем месяцем ранее (2 млрд 7,5 млн), и на 27,7% больше, чем на начало августа 2024-го (2 млрд 128,8 млн), свидетельствует проведенный анализ данных Национального банка.

В январе — июле 2025 года работающие в Беларуси банки выдали организациям кредитов на 112 млрд 640,7 млн рублей — на 9,6% больше, чем за аналогичный период 2024-го (102 млрд 795,4 млн), свидетельствует проведенный анализ данных Национального банка.

На государственный сектор экономики пришлось 30,3% выданных кредитных средств, на частный — 69,7%.

Госсектор за это время прокредитован на 34 млрд 108,9 млн рублей (31 млрд 931,6 млн; +6,8%), негосударственный получил 78 млрд 531,9 млн (70 млрд 863,8 млн; +10,8%).

Задолженность по рублевым и валютным кредитам, выданным банками юридическим лицам, на 1 августа 2025 года составила 61 млрд 172,3 млн рублей, свидетельствуют данные регулятора.

Проведенный анализ показал, что актуальная сумма долга на 12,4% больше, чем было на 1 августа 2024-го (54 млрд 404,5 млн рублей), и на 3,8% больше, чем на 1 января 2025-го (58 млрд 952,8 млн).

Просроченная задолженность на 1 августа составила 255,3 млн рублей (+4,5%). На 1 января она составляла 733,5 млн рублей (снижение почти в 2,9 раза).

Задолженность физлиц по кредитам на 1 августа 2025 года составила 28 млрд 192,3 млн рублей (год назад — 22 млрд 812,6 млн; +20,6%). Просроченная — 48 млн рублей (40,4 млн; +18,8%).

