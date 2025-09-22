«Минус 400! Только вдумайтесь!»1
Z-канал раскрыл потери ВС РФ на одном участке Сумщины.
Оккупационная армия РФ несет катастрофические и бессмысленные потери на Сумском направлении. Только в Алексеевке за два летних месяца ликвидированы около 400 солдат 155-й бригады морской пехоты ВС РФ.
Такие цифры озвучил российский Z-ресурс «Северный канал», связанный с ВС РФ, передает «Диалог».
По данным этого ресурса, численность потерь только в одной части составила сотни человек.
«Только со 155-й — минус 400 человек за июнь — июль. Четыреста… Вдумайтесь в эту цифру. Все без вести. Эвакуацию никто толком не организовывает, информации родным — ноль. 155-я уже свалила на другое направление. Родственники бьются в личку к командирам, пытаются хоть что-то узнать, но их просто игнорят и блокируют», — написал канал.
Он отметил, что на сегодня Алексеевка фактически прекратила свое существование в результате активных боев.
«Рано или поздно Алексеевку придется сдать — это факт. Ее удерживать — стратегически тупо, а с моральной точки зрения — преступно перед бойцами 30 мсп, остатками морпехов 810-й и 2-й бригады спецназа. Но у командования свои мысли на этот счет», — написал Z-канал.