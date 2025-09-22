закрыть
22 сентября 2025, понедельник
Назван способ быстро повысить уровень витамина С в организме

  • 22.09.2025, 20:49
Назван способ быстро повысить уровень витамина С в организме

Поможет один продукт.

Австралийские исследователи из CSIRO и Университета Аделаиды выяснили, что регулярное употребление желтого киви может эффективно увеличивать уровень витамина С в организме. Результаты рандомизированного клинического исследования опубликованы в научном журнале Nutrients.

В эксперименте приняли участие 26 взрослых с пониженным уровнем витамина C. Участников разделили на две группы: первую проинструктировали ежедневно съедать два киви (SunGold kiwifruit), а вторую — употреблять витамин C в капсулах. В течение нескольких недель ученые отслеживали изменения в уровне стресса, настроении и ощущении усталости.

Оказалось, что киви действует быстрее и эффективнее добавок: уже через четыре дня участники из первой группы отмечали снижение усталости, а через неделю — улучшение настроения и повышение жизненного тонуса. Добавки витамина C также дали положительный эффект, но он проявился позже и был менее выраженным. Анализы сыворотки крови подтвердили положительный эффект.

Исследователи подчеркнули: киви содержит не только витамин C, но и ряд биоактивных соединений, усиливающих антиоксидантную защиту и поддерживающих нервную систему.

Дополнительно ученые выявили, что потребление киви помогает бороться с легкими нарушениями настроения и депрессией, однако при более выраженных симптомах положительного эффекта не отмечалось.

