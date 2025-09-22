Белый дом: Трамп завтра встретится с Зеленским

Белый дом: Трамп завтра встретится с Зеленским1
- 22.09.2025, 20:57
А также с лидерами ЕС.
Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами еще десяти стран, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
По ее словам, ночью Трамп отправится в Нью-Йорк накануне 80-й сессии Генассамблеи ООН.
«Во вторник президент выступит с важной речью о возобновлении силы США в мире, его исторические достижения всего за восемь месяцев, среди которых завершение семи глобальных войн и конфликтов», — утверждает Левитт.
В Белом доме сообщили, что Трамп также коснется того, как мировые институты «серьезно повредили мировой порядок» и объяснит «свое четкое и конструктивное видение для мира», говорит пресс-секретарь.
Президент США также проведет двусторонние встречи с генсекретарем ООН, лидерами Аргентины и ЕС.