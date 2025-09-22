закрыть
Житель Заславля сотнями разводит в квартире крыс

  • 22.09.2025, 21:10
Житель Заславля сотнями разводит в квартире крыс

Соседи жалуются.

В Заславле жители одного из домов в Микрорайоне-2 столкнулись с серьезной проблемой: их сосед разводит в своей квартире крыс, и их количество превысило 200. Люди не могут спокойно жить: из квартиры соседа доносится неприятный запах, звуки шуршания крыс, к тому же у них появились другие вредители — тараканы и блохи, пишет pristalica.by.

Впервые о такой ситуации стало известно еще в мае, когда волонтеры приехали по вызову самого хозяина. Им передали 82 крысенка, но мужчина признался, что в квартире у него есть еще более сотни.

При посещении квартиры волонтеры тогда увидели впечатляющее количество грызунов — около 300. С того времени часть крыс была передана волонтерам или зоопаркам, но примерно 200 все еще остаются в квартире, а их присутствие продолжает создавать проблемы для остальных жителей.

Жители дома рассказывают, что жизнь стала настоящим кошмаром. Янина, которая живет в доме с мужем и маленьким ребенком, отмечает, что сначала у этого человека все было чисто и аккуратно, но примерно год назад ситуация изменилась. В квартире соседа появился шум, неприятный запах распространился по всему подъезду. Попробовав поговорить с мужчиной, жители поняли, что это не дает никакого результата. По ночам теперь слышится постоянное шорканье крыс, и спать практически невозможно.

Елена, которая живет непосредственно возле крысиного логова, отделенная от него только тамбуром, отмечает, что ситуация катастрофическая: даже поставленные в тамбуре ловушки для тараканов не помогают. Весь подъезд страдает от запаха, и проблему чувствуют даже жители 9‑го этажа, хотя сам крысовод живет на 6-м. Волонтеры приехали на прошлой неделе, но забрать всех животных было невозможно: количество крыс превысило 200.

Жители дома уже обратились с жалобами в Заславский горисполком и Минский райисполком, готовят обращение в прокуратуру. Вместе с председателем жилищного кооператива они пытаются разработать план по «спасению» дома и борьбе с вредителями.

Хозяин квартиры отказывается открывать двери для проверки и называет волонтеров мошенниками, на которых он якобы подал заявления, чтобы против них завели уголовные дела. Он утверждает, что у него только 15—20 декоративных крыс в клетках, а остальных он якобы где-то отловил, чтобы передать в зоопарк или волонтерам. Плана решения проблемы мужчина не предлагает, а его информация о количестве животных постоянно меняется.

Соседи отмечают, что проблема влияет на здоровье и комфорт всех жителей, особенно детей, а также распространяет других вредителей — крыс и блох. Жители находятся в постоянном стрессе и ждут конкретных действий от властей.

