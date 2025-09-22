закрыть
Эксперты назвали неочевидную цель уничтожения редких Бе-12 в Крыму

1
  • 22.09.2025, 21:32
  • 3,710
Эксперты назвали неочевидную цель уничтожения редких Бе-12 в Крыму

Это очень редкие и на самом деле ценные машины.

Спецподразделение «Примары» Главного управления разведки Министерства обороны Украины за несколько дней провело серию успешных атак по объектам в оккупированном Крыму. 21 сентября были уничтожены три вертолета «Ми-8» и обзорная РЛС 55Ж6У «Небо-У». Уже 22 сентября украинские военные вывели из строя еще один Ми-8 и два противолодочных самолета «Бе-12».

Defence Express напоминает: это очень редкие и на самом деле ценные машины. Несмотря на свой возраст — первый полет Бе-12 состоялся еще в 1960 году, эти самолеты продолжают числиться в строю Черноморского флота РФ. Всего в активной эксплуатации не более шести таких машин, которые используют для патрулирования Черного моря и поиска подводных лодок. Основное вооружение Бе-12 — акустические буи и бомбы «ПЛАБ-250-120» весом 123 кг, предназначенные для поражения подводных целей.

Выбор Бе-12 для атак, вероятно, был целенаправленным. Уничтожение этих самолетов снижает противолодочные и патрульные возможности противника, открывая пространство для действий украинских дронов.

В частности, на выставке Defense Tech Valley 2025 во Львове были представлены огромные и мощные подводные дроны «Толока», которые могли бы использоваться для эффективных ударов по российским целям, в том числе для ликвидации незаконно построенного Крымского моста. Именно эта цель — первое, что приходит на ум при обсуждении подготовки к новым ударам, пишут аналитики.

Но, кроме того, Бе-12 активно задействуются Россией для обнаружения украинских надводных морских дронов типа «Магура» и See Baby. А уничтожение этих машин ослабляет контроль РФ над морской акваторией, что повышает эффективность украинских операций на море и около Крымского моста в частности. Потому аналитики Defence Express приходят к выводу, что это и была главная цель недавней операции на полуострове.

