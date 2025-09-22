«Позвонили и попросили забрать сына домой с разбитой головой» 22.09.2025, 22:07

Белоруска пожаловалась, что сыну не вызвали скорую в школе.

Мама шестиклассника из Гомеля рассказала, что во время перемены сын получил травму головы, но ему никто не вызвал скорую помощь. «Моя сестра побежала в школу, зашла в медпункт. Ребенок лежал один, на кушетке, к ране на голове была приложена марля, его рубашка была в крови. Завуч предложила ей забрать Карима домой и уже оттуда вызвать бригаду СМП. Но сестра, обеспокоенная состоянием ребенка, вызвала медиков прямо в школу. В больнице ему наложили четыре шва», — рассказала Янина, мама мальчика, и добавила, что не понимает действий администрации школы в данной ситуации. Журналисты onliner.by выяснили, какой алгоритм действует в таких случаях и обязаны ли учителя вызывать скорую.

Сын Янины учится в шестом классе одной из школ Гомеля. Уроки в этом году у него проходят во вторую смену. Инцидент, о котором пойдет речь, произошел 5 сентября около 18.30.

В «Акте о несчастном случае с обучающимся» (документ составляется согласно алгоритму, о котором будет рассказано чуть позже) обстоятельства описываются так: «Во время перемены учащийся 6 „Б“ класса Карим Р. играл, бегал по коридору третьего этажа, закрывал двери и ударился головой о дверь, открывшуюся другим учащимся». В причинах указано «нарушение обучающимся, получившим травму, дисциплины, правил внутреннего распорядка».

По словам собеседницы, у нее нет претензий к способу получения сыном травмы, поскольку «дети есть дети». Но остались вопросы к тому, как в дальнейшем ситуация разрешалась администрацией школы.

— 5 сентября в 19.00 мне позвонила завуч школы, которая в тот вечер была дежурным администратором, и сказала: «Янина Александровна, здравствуйте, тут такая ситуация: Карим разбил голову. Приезжайте и забирайте его». Я объяснила, что нахожусь на суточном дежурстве до восьми утра и не могу покинуть свое рабочее место, у меня свои пациенты.

Дальше, со слов Янины, она расспросила завуча о состоянии сына, уточнила, насколько серьезная рана и в сознании ли он. Из разговора она поняла, что кровь удалось остановить, ребенок в сознании, но медсестры рядом нет — ее рабочее время уже закончилось.

— Я говорю: тогда вызывайте скорую помощь, поскольку я приехать не могу. На что она мне отвечает: «Мы не можем этого сделать». Я переспросила: «В смысле не можете?» В ответ завуч сказала, что если она вызовет скорую помощь, то нас поставят на учет в милицию. Я еще тогда уточнила: кого это «нас»? А она ответила, что Карима и других мальчиков. Я была [от услышанного] в растерянности, у меня шок был.

Далее, по словам собеседницы, ей предложили найти кого-то из близких, кто смог бы приехать и забрать мальчика домой. В итоге в школу прибежала сестра Янины — Ольга, она была ближе всех.

— Когда сестра зашла в медпункт, ребенок лежал там один, на кушетке, к ране на голове была приложена марля, рубашка в крови. Завуч предложила ей забрать Карима домой и уже оттуда вызвать бригаду СМП. Сестра поинтересовалась у нее, почему они сами не вызвали ребенку скорую. А завуч ей: «Так все же нормально, он же разговаривает [то есть в сознании]. Сестра же отказалась вести Карима с кровотечением из головы домой и сама вызвала скорую прямо в школу.

По словам собеседницы, бригада СМП приехала буквально за пять минут, и поскольку рана оказалась серьезной, ребенка забрали в больницу ее зашивать.

В подтверждение своих слов Янина предоставила редакции документы, касающиеся ситуации. Согласно справке, выданной Гомельской областной детской больницей, у мальчика была «ушибленная рана лобно-теменной области», а также под вопросом закрытая черепно-мозговая травма; на рану ему наложили четыре шва.

— Вечером мне позвонила классный руководитель, поинтересовалась состоянием сына и уточнила, буду ли я куда-то обращаться. Поскольку это была не первая ситуация и я уже шла на уступки ранее, я предупредила, что в этот раз буду [обращаться в соответствующие инстанции].

По словам Янины, в понедельник, 8 сентября, она написала в чат-бот Владимира Привалова, председателя Гомельского горисполкома, и изложила там всю ситуацию.

— Уже после этого мне позвонила директор школы с извинениями за своего администратора. Но мой ребенок слышал, когда лежал в медпункте, как завуч звонила директору и спрашивала, вызывать скорую или нет. Ответа он не слышал.

На следующий день, 9 сентября, по словам Янины, ей позвонили из горисполкома и пригласили на встречу с начальником управления образования. Туда же позвали и администрацию школы.

— На встрече я рассказала о том, что сыну отказались вызвать скорую и в противном случае угрожали постановкой на учет в милицию. Начальник управления образования убеждала, что запрета на вызов скорой нет, и задавала вопрос администрации школы, почему они этого не сделали, но те не смогли ничего ответить. При мне начальник управления поручила директору провести внутришкольное расследование. В общем, нам обещали разобраться в ситуации.

Когда расследование было проведено, Янину попросили прийти в школу и ознакомиться с актом.

— Там было указано, что все произошло по вине моего ребенка. Но у меня не было претензий к возникновению этой травмы: дети есть дети. Я даже не имею претензий к тому, что, как выяснилось впоследствии, на этаже в момент инцидента не было ни одного учителя. Меня очень волнует ситуация, что ребенку при такой травме, когда из головы шла кровь, отказали в вызове скорой помощи. Сын шел с разбитой головой с третьего на первый этаж, пытаясь закрыть рану, чтобы кровь не испачкала рубашку. Видимо, в школе посчитали это нормальным.

Почему работники школы не вызвали скорую, в акте не поясняется. После этого случая мать школьника написала заявление в милицию, но ответа пока не было.

— На встрече в горисполкоме начальник управления спрашивала при мне у директора, почему те не действовали согласно внутришкольному алгоритму. Но я не знаю, о каком документе шла речь.

Собеседница отмечает, что в подобную ситуацию ее сын попадает не впервые. Похожий случай был в январе 2025 года, но тогда, уверяет Янина, она никуда не обращалась, кроме медиков (мальчик получил ушибы головы и тела).

— Сын с травмой просидел весь урок и только после смог взять телефон у классной и позвонить мне. При этом урок вела директор школы и ситуацию, что моего сына опрокинул на пол одноклассник, ударив его головой о пол, знала. Мы объездили все больницы, делали КТ головы. Слава богу, тогда все обошлось.

Какой алгоритм есть для таких случаев?

Журналисты обратились за комментариями в школу, где учится сын Янины, а также в управление образования Гомельского горисполкома, куда мама ходила на прием. В приемной школы сначала сказали, что директор находится на этаже как дежурный администратор, а после перестали отвечать на звонки из редакции. В местном управлении образования историю прокомментировать по телефону отказались.

В Беларуси работа школ регулируется Министерством образования, которое разрабатывает постановления, правила и алгоритмы. Ведомством в том числе разработаны правила, касающиеся безопасного пребывания детей в школе, — «Правила расследования и учета несчастных случаев, произошедших с обучающимися при освоении содержания образовательных программ, с воспитанниками при реализации программ воспитания, утвержденными постановлением Министерства образования Республики Беларусь 03.08.2022 № 227 (далее — Правила № 227).

На базе этих правил составлен «Алгоритм действий педагогов при несчастном случае», который можно найти на сайтах многих белорусских школ. В нем, например, перечислены виды несчастных случаев в школе (травма, в том числе нанесенная другим лицом; острое отравление; тепловой удар, ожог, обморожение, утопление, поражение электрическим током, излучением, молнией; укусы насекомых; повреждения, полученные в результате взрывов, аварий, разрушений зданий и др.), а также условия, при которых подобные случаи подлежат учету и расследованию.

Далее идет сам алгоритм необходимых действий, если произошел несчастный случай, где говорится о том, что руководитель учреждения образования, дежурный учитель или администратор обязан вызвать скорую помощь или обеспечить доставку ребенка в травмпункт.

Вот фрагмент инструкции:

1. Пострадавший ребенок или ребенок — очевидец несчастного случая должен сообщить учителю, находящемуся ближе всего, о происшедшем.

2. Данный учитель обязан:

• срочно организовать первую доврачебную помощь (категорически запрещается отправлять ребенка в медицинский кабинет самостоятельно);

• сообщить руководителю образовательного учреждения, дежурному учителю или дежурному администратору о случившемся;

• сохранить обстановку места происшествия до расследования (если нет угрозы жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии) до прихода комиссии по расследованию несчастного случая.

3. Руководитель образовательного учреждения, дежурный учитель или дежурный администратор обязан:

• вызвать скорую помощь (организовать доставку в травмпункт с сопровождением ребенка педагогом в случае отсутствия родителей);

• немедленно принять меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай (если есть угроза жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии);

• сообщить о происшедшем в отдел образования по соответствующей форме.

