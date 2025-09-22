закрыть
В Молдове арестованы 74 подозреваемых в российском заговоре

  • 22.09.2025, 22:35
Их готовили на территории Сербии.

Власти Молдовы заявили, что в понедельник провели 250 рейдов и задержали десятки людей в рамках расследования предполагаемого плана России по подстрекательству к массовым беспорядкам и дестабилизации обстановки в стране в преддверии важнейших парламентских выборов, сообщает euronews.com.

По словам полиции, в ходе рейдов было задержано более 100 человек в нескольких населённых пунктах по всей стране.

«74 человека были задержаны на срок до 72 часов», — сказал Виктор Фуртуна, главный прокурор из молдавского Управления по борьбе с организованной преступностью и особыми случаями. Он добавил, что большинство подозреваемых систематически ездили в Сербию, где проходили обучение, и что их возраст составляет от 19 до 45 лет.

Полиция Молдовы заявила, что заговор против беспорядков был скоординирован из Российской Федерации через криминальные элементы.

В воскресенье молдаване выйдут на избирательные участки, чтобы выбрать новый 101-местный законодательный орган, и многие рассматривают эти выборы как выбор между продолжением пути страны к членству в Европейском союзе и более тесными связями с Россией.

