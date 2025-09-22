закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 23:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Великобритания готова сбивать российские самолеты над территорией НАТО

  • 22.09.2025, 23:16
Великобритания готова сбивать российские самолеты над территорией НАТО

Лондон ответит на провокации.

Великобритания пригрозила сбивать самолеты РФ, если они будут нарушать воздушное пространство стран-членов НАТО.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветта Купер, сообщает Sky News.

«Если нам придется противостоять самолетам, без разрешения летающим в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем», — подчеркнула она.

Министр назвала действия россиян «опасными и безрассудными», способными взорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность. Она предупредила, что преднамеренные провокации Кремля могут привести к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией.

«Наш альянс оборонен, но не питайте иллюзий, мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительны», — подчеркнула Купер.

Она также отметила, что РФ усиливает атаки на Украину и совершает «безрассудные» вторжения в небо Польши, Румынии и Эстонии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников