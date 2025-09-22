Великобритания готова сбивать российские самолеты над территорией НАТО 22.09.2025, 23:16

Лондон ответит на провокации.

Великобритания пригрозила сбивать самолеты РФ, если они будут нарушать воздушное пространство стран-членов НАТО.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Иветта Купер, сообщает Sky News.

«Если нам придется противостоять самолетам, без разрешения летающим в воздушном пространстве НАТО, мы это сделаем», — подчеркнула она.

Министр назвала действия россиян «опасными и безрассудными», способными взорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность. Она предупредила, что преднамеренные провокации Кремля могут привести к прямому вооруженному столкновению между НАТО и Россией.

«Наш альянс оборонен, но не питайте иллюзий, мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО. Мы бдительны. Мы решительны», — подчеркнула Купер.

Она также отметила, что РФ усиливает атаки на Украину и совершает «безрассудные» вторжения в небо Польши, Румынии и Эстонии.

