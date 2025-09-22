закрыть
22 сентября 2025, понедельник, 23:48
Белорусские биатлонисты остаются в черном списке

  • 22.09.2025, 23:35
Белорусские биатлонисты остаются в черном списке

Их не допустят к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026.

Международный союз биатлонистов (IBU) не будет менять свое решение по допуску атлетов из России и Беларуси к олимпийскому отбору на Игры-2026.

19 сентября на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) было заявлено, что спортсмены России и Беларуси будут допущены до Олимпиады при соблюдении ряда критериев.

В пресс-службе IBU в свою очередь сказали, что «приняли к сведению заявление МОК относительно участия нейтральных атлетов в зимних Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо».

