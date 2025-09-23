Франция официально признала Палестину
- 23.09.2025, 3:33
Макрон выступил с заявлением.
Президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция официально признала государство Палестина. Об этом он заявил на Генассамблее ООН в понедельник, 22 сентября, сообщает The Guardian.
«Настало это время. Вот почему, верный историческим обязательствам моей страны в отношении Ближнего Востока, в отношении мира между израильтянами и палестинцами. Вот почему я заявляю, что сегодня Франция признает государство Палестина», — сказал Макрон.
Французский президент подчеркнул, что «мир должен сделать все возможное, чтобы сохранить возможность сосуществования двух государств — Израиля и Палестины, которые будут жить бок о бок в мире и безопасности».
По словам Макрона, это признание открывает путь к мирным переговорам.