Франция официально признала Палестину 23.09.2025, 3:33

Эммануэль Макрон

Фото: Chesnot/Getty Images

Макрон выступил с заявлением.

Президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция официально признала государство Палестина. Об этом он заявил на Генассамблее ООН в понедельник, 22 сентября, сообщает The Guardian.

«Настало это время. Вот почему, верный историческим обязательствам моей страны в отношении Ближнего Востока, в отношении мира между израильтянами и палестинцами. Вот почему я заявляю, что сегодня Франция признает государство Палестина», — сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что «мир должен сделать все возможное, чтобы сохранить возможность сосуществования двух государств — Израиля и Палестины, которые будут жить бок о бок в мире и безопасности».

По словам Макрона, это признание открывает путь к мирным переговорам.

