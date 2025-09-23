закрыть
23 сентября 2025, вторник, 0:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Досье»: Навального пытались отравить уже в 2017

  • 23.09.2025, 4:00
«Досье»: Навального пытались отравить уже в 2017
Иллюстрация: Досье

Расследование.

Российского оппозиционного политика Алексея Навального, вероятно, в первый раз пытались отравить уже в начале 2017 года в Кирове во время повторного рассмотрения так называемого дела «Кировлеса». Об этом говорится в расследовании центра «Досье», который изучил данные о передвижениях сотрудников ФСБ, предположительно причастных к попыткам отравления политика.

Навальный пережил попытку отравления в 2020 году и погиб в 2024 году в российской колонии, как утверждают его соратники, в результате отравления. На днях его вдова Юлия Навальная заявила, что две зарубежные лаборатории пришли к выводу о том, что смерть Навального стала следствием отравления.

По данным «Досье», Навального во время поездок между Москвой и Кировом в 2016–2017 годах сопровождала группа как минимум из семи сотрудников ФСБ, в которую входили в том числе те же офицеры, что и в 2020 году во время отравления в Томске.

Заседания суда по делу «Кировлеса» начались пятого декабря 2016 года. Через неделю Навальный объявил, что будет баллотироваться на пост президента страны на выборах 2018 года, а в феврале 2017 года суд приговорил его к пяти годам условно, назначив ему испытательный срок в четыре года и штраф в размере 500 тысяч рублей.

Расследователи предполагают, что ФСБ, вероятно, начала готовиться к отравлению еще осенью 2016 года: 18 октября в Киров на несколько дней приезжали Станислав Макшаков, который в 2020 году, по данным расследований, руководил группой, отравившей Навального, и его подчиненный Михаил Куклев.

В декабре 2016 года оппозиционера сопровождал офицер ФСБ Сергей Филиппов. С января 2017 года к нему присоединились сотрудники Института криминалистики и Второй службы ФСБ: Алексей Александров, Константин Кудрявцев, Александр Самофал, Алексей Кривощеков, Валерий Сухарев и Роман Мезенцев.

Семь сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, и еще двое, возможно, участвовавших в подготовке операции, как отмечают расследователи, это рекорд, что позволяет предположить, что именно в начале 2017 года сотрудники спецслужбы впервые могли применить вещество «Новичок» для отравления политика. «Досье» при этом ссылается на то, что Навальный в 2020 году рассказывал, как ему в 2017 году в одной из поездок стало плохо: «Через час после взлета меня пробил холодный пот, и я почувствовал, что мне очень-очень плохо. Так плохо, что я сейчас умру. Поскольку я был весь мокрый, я с трудом дошел до туалета, там умылся холодной водой. Посидел 15 минут, и все прошло». Похожие симптомы были и при отравлении 2020 года, но тогда Навальный потерял сознание, был введен в искусственную кому и долго лечился.

Слежка, как отмечается, скорее всего, прекратилась в конце 2017 года, потому что известные расследователям сотрудники ФСБ перестали сопровождать Навального в поездках. При этом «Досье» не исключает, что, возможно, эту группу на некоторое время сменили офицеры, которые пока не были раскрыты. Кроме того, ЦИК запретил Навальному принимать участие в президентских выборах, и Навальный стал реже ездить по стране.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Эскалация неизбежна
Эскалация неизбежна Гарри Каспаров
Эпический герой
Эпический герой Андрей Санников
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь?
Почему Николай Статкевич отказался покидать Беларусь? Наталья Радина
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич
Сердце Беларуси бьется благодаря таким, как Статкевич Виталий Портников